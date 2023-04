Lesní bary jsou ve Žďárských vrších čím dál oblíbenější. Skýtají nejen občerstvení, které je příjemné zvláště v letním parnu, ale také úžasné výhledy do krajiny. Ať už přímo z místa, kde se nacházejí, nebo z nejbližšího okolí.

Lesní bary jsou ve Žďárských vrších nabízí občerstvení i výhledy z osmistovek | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Samoobslužné občerstvení Pod Lominkou lze najít nad obcí Javorek. Kolemjdoucí se mohou osvěžit alkem i nealkem a pokračovat pak dál na skalní vyhlídku Prosička s typickým křížem na jejím vrcholu. Nebo na kopec Štarkov, na němž se nachází pověstmi opředená zřícenina hradu Skály. „Hezký výhled je ale i přímo od lesního baru, je to na kopci, takže výhled je opravdu pěkný. I když musím přiznat, že z Prosičky je ještě mnohem dokonalejší,“ podotýká jeden z turistů Petr Harazim.

Také lesní bar u víly Helenky nedaleko Skalského dvora nabízí občerstvení, a to nejen pro žíznivé. Dokáže pomoci i hladovým. A také jejich čtyřnohým mazlíčkům, pro které se tam také něco najde. Informací lační si mohou přečíst pohádku o víle Helence, která vypráví o tom, jak vznikla místní studánka. Milovníci dalekých výhledů se pak musí vypravit ještě o kousek dál. Cesta do kopce není nijak dlouhá, ale stojí za to. „Je tam krásný pohled na Lísek a okolí. A o kousek dál zase na Rovné,“ souhlasí Petr Harazim.

Třetí z lesních barů, oblíbenou Vorlovu pivní jámu, najdou turisté na kopci Kopeček u Studnic. Kopeček je jednou z osmistovek Žďárských vrchů, což samo o sobě výhled slibuje. Kdo by si chtěl však dopřát ještě mnohem rozsáhlejší pohled na okolní krajinu, musí jít ještě o něco dál, až k Pasecké skále. Výhled z její Vyhlídky pak opravdu stojí za to.

Helena Zelená Křížová