„Má 3,7 milimetru, je z oceli a slonoviny. Na jeho broušení je potřeba bruska o délce 2,2 centimetru,“ informuje ředitel agentury Dobrý den Miroslav Marek.

Kuriozní je, že před předáním do muzea ho stihl Ontek dvakrát ztratit. „Spíše se mu vysypal do kapsy u saka. Ale jak říká pan Ontek, hledejte nůž v kapse u saka! Jemu to zabralo i půl hodiny,“ se smíchem dodal Marek.