To bylo před rokem. „Obec provozem hospody nezbohatne, ale ani nezchudne,“ míní starosta Jaroslav Tvrdík. Hospodu obec dlouho dotovala a investovala do její modernizace. „Hostinský platil symbolickou stovku měsíčně,“ povzdechl si starosta.

Podle pamětníků se v Číhošti vystřídalo od padesátých let asi čtyřicet hostinských. O provoz hospůdky se teď starají zaměstnanci obce. Podle Tvrdíka je Číhošť s vlastní hospodou snad jediná vesnice v okrese. „Nedávno tady byla dokonce televize,“ dodal hrdě.

Do hospody v Číhošti chodil kdysi podle pamětníků i farář Josef Toufar. „Povídal si s místními. A když viděl, že místní mladíci neumějí tancovat, zařídil jim tam každou neděli taneční,“ zavzpomínal spisovatel Miloš Doležal. Z okna hospody je vidět přímo na kostel. Ve sklepě jeden z majitelů kdysi chval pstruhy.

Hospůdka v Číhošti vůbec nepřipomíná typickou hospodu. Kromě pondělí je otevřená denně, z toho tři dny až do půlnoci. „Dáte si latté, capucino nebo expreso?“, nabízí vedoucí hospody Jeanette Škarydová.

V hospodě vaří každý den víc než sto obědů. Pro zaměstnance družstva, pro stavební firmy z okolí a pro hosty, kterých je v době turistické sezony v obci požehnaně. „Nezastavíme se od rána. Jsme holky šikovné,“ usmála se hostinská.

Menu sestavuje společně s jedinou kuchařkou, na léto berou brigádníky. Hosté si mohou vybírat dokonce ze dvou hlavních jídel.

Obědvat sem chodí pravidelně třeba stavbař Lukáš Vondera s kolegy. „Chodíme sem od začátku května. Nikdy jsem nebyl nespokojený. Moc dobře tu vaří,“ pochvaloval si.

Do Číhoště jezdí autobusy návštěvníků. Někteří míří do kostela. Další se chtějí projít po středu republiky. Dopředu zavolají do hospody a objednají oběd. Chodí sem i místní. V Číhošti byla kdysi ještě jedna hospoda, říkalo se jí Židovna. Ta už ale byla před desítkami let zbořena.