Jak se zabavit v době karantény? Žáby v tom mají jasno. Je čas na lásku

Na obojživelníky přišlo jaro. V tůňkách a rybníčcích nastal nevšední pohyb, žábami se to tam jen hemží. „Teď je ten správný čas. Čas lásky, čas blízkosti. Jaro už je v plném proudu a ať se okolo děje co se děje, přírodní rytmus to nezastaví,“ usmívá se Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.

Ropuchy za svou náklonnost k druhému pohlaví občas zaplatí životem. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová