Výročí zahájení provozu na proslulé železnice si lidé připomenou za týden. Na jeden den vyjede na zapomenutou trať legendární rychlík Dyje. „Zájemce dopraví až z Prahy přes Kolín, Havlíčkův Brod a Jihlavu až do Znojma. Vlak bude sestaven z lokomotivy ř. 752 Bardotka. V Moravských Budějovicích bude možné přestoupit na vlak do Jemnice,“ přiblížil člen pořádajícího Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Jiří Kacetl.

Zážitkem pro mnohé bude i dvojitý přejezd rychlíku přes unikátní železniční viadukt nad řekou Dyjí ve Znojmě. „Vezmu si fotoaparát a vnoučata, ukážu jim, čím dědeček jezdíval do Prahy,“ vzpomněl s jiskrou v oku znojemský Josef Kopřiva.

Na nádraží ve Znojmě, kde plánují pořadatelé hlavní program oslav, si návštěvníci prohlédnou i další vlakové skvosty z konce minulého století i nejmodernější lokomotivy. Svézt se mohou také po Jemnické dráze soupravou taženou lokomotivou ř. 721 Hektor, či mezi nadšenci proslulým motorovým Krokodýlem. Podle předsedy pořádajícího spolku a také strojvůdce jednoho z vlaků Martina Kouřila zastaví rychlík Dyje mimořádně i v Golčově Jeníkově. „Ti jediní se nám ozvali sami, proto tam také rychlík zastaví,“ vyzdvihl Kouřil.

Podle starosty Golčova Jeníkova Pavla Kopeckého nebylo rozhodování o podpoře oslav složité. „Tím, že přes nás vede trať, vlastně nebylo o čem přemýšlet,“ podotkl.

O obnovení provozu na trati bojují Znojemští už zhruba patnáct let. „Na rakouské straně už trať modernizovali. Před několika dny jsme jednali s ředitelem brněnské Správy železnic Liborem Tkáčem. Ten potvrdil, že modernizace tratě je nyní prioritou kraje. Na podzim by měla být hotová studie,“ sdělil Jiří Kacetl.

To si přeje i Martin Kouřil. „Dodnes nevede plnohodnotná trať z Vídně přes Znojmo a dál do centra republiky. Je to škoda,“ poznamenal.

Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové by se do deseti let mohli Znojemští dopravit vlakem do Brna za pětadvacet minut. „Pro železniční spojení mezi Brnem a Znojmem se jako nejvýhodnější řešení jeví navázání na připravovanou stavbu vysokorychlostní tratě Brno – Šakvice, ze které by u Unkovic na Brněnsku odbočila novostavba tratě na Hrušovany nad Jevišovkou. Vlaky by tam mohly jezdit rychlostí 230 kilometrů za hodinu. Tato varianta by zkrátila cestovní dobu mezi Brnem a Znojmem pod třicet minut.,“ potvrdila Deníku Rovnost Friebová.

150 let železnice:



- Rakouská severozápadní dráha byla zprovozněna v roce 1871 na území dnešní České republiky a Rakouska.



- Vedla z Vídně přes Znojmo a Jihlavu do Prahy a Děčína.



- Oslavy se konají 28.8.2021.



- Podrobnosti a jízdní řády jsou na www.svd-jzm.cz