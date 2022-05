Jako starší dorostenec exceloval v atletice. Vyhrával závody na osm set metrů, dokonce byl druhý nejlepší v republice. Pak se ale rozhodl jít studovat konzervatoř. „Byla to jediná škola, kde nebyla matematika, fyzika, chemie. A to rozhodlo,“ přiznal s úsměvem oblíbený herec, symbol princů v českých pohádkách, Jan Čenský (61). Historky z mládí, ze zákulisí natáčení vyprávěl v Kavárně Chotěboř na Havlíčkobrodsku.

Sbírat herecké zkušenosti začal ještě v průběhu studia. Pak přišla jeho nezapomenutelná role v pohádce Princové jsou na draka, kde se objevil společně s Ivanou Andrlovou. Od natáčení sice uplynulo už dvaačtyřicet let, dodnes ale písničky, které v ní zazněly, s Andrlovou po různých štacích zpívají. „Je to asi i tím, že jsme jediní dva hlavní představitelé, kteří ještě žijí,“ s nadsázkou říká.

V jeho uměleckém i životním příběhu figuruje zejména jedno jméno – Marek Eben. „Potkali jsme se na škole. Často jsem byl u nich doma na Smíchově. Byl tam cítit čaj, hudba a láska,“ prozrazuje. Elegantní moderátor a herec mu dal i první rady do života. „Vybral sis dobrou školu, řekl mi. Je to krásná budova v pěkném prostředí. Jsou tady hezké holky, zejména baletky, těch si všímej. A kup si malou aktovku, protože tady nemáme moc učebnic,“ vzpomíná Čenský, který se jeho rad poctivě držel. „Sedm let jsem chodil s baletkou a měl jsem malou tašku,“ směje se.

Na konzervatoř ho vzali až napodruhé. „Netušil jsem, co se ode mne při talentovkách očekává. Přišel jsem před komisi. Dívalo se na mě dvanáct známých a uznávaných herců. Tak, co jste si pro nás připravil, zeptali se. A já měl jenom jablka od babičky,“ říká herec, který pak rok strávil vázáním knih v Kolíně.

Málokdo ví, že při studiu herectví dokázal zužitkovat i svou atletickou průpravu. Kvůli seriálu Dlouhá míle, kde se Svatoplukem Skopalem ztvárnili dva mladé běžce, kteří byli na dráze soupeři, ale v soukromí přátelé, museli půl roku tvrdě trénovat. I proto jsou výkony obou protagonistů víc než autentické. „Dostal jsem za to vysněné adidasky a ještě i honorář,“ směje se. A navíc měli všechna privilegia jako opravdoví reprezentanti.

I přesto, že měl od atletiky delší pauzu, dostal nečekanou nabídku. „Na Strahově mi měřili čas na dvoustovce. Asi jsem byl pořád dobrý, protože se mě pak ptali, jestli se nechci k běhání vrátit,“ vybavuje si.

Jan Čenský strávil deset let v seriálu Ordinace v růžové zahradě. V roli primáře Suchého byl tak přesvědčivý, že si jej s lékařským prostředím spojují i v soukromí. „Jednou jsem testoval elektrokolo. No, co vám budu povídat, nedopadlo to moc dobře. Při jízdě z kopce jsem brzdu zmáčkl tak prudce, že jsem skončil na zemi. Příliš si z toho nepamatuji, ale probral jsem se v nemocnici s odřenou celou pravou stranou,“ popisuje dramatické okamžiky, které mu však přinesly i nejeden vtipný moment. „Občas za mnou chodili lékaři a měli tendenci se mnou věci konzultovat. Třeba jsem měl pocit, že mě nějak bolí ruka. Oni hned na to: Myslíte, že to chce rentgen? Já: Asi by to bylo nejlepší. Tak mě hned odvezli na rentgen. Pak za mnou přišel lékař s vítězným úsměvem: Měl jste pravdu! Je to zlomené,“ směje se umělec.

Když jej pak vezl na pokoj sanitář, všiml si pásky s jeho jménem na zápěstí. „Vy jste Čenský? Zeptal se mne. A máte syna Honzu? To jsem přece já, odpověděl jsem mu. Mému tátovi je jednadevadesát let, to děkuji pěkně,“ dává k dobru další historku z nemocnice.

V Ordinaci jsou často záběry velmi detailní. Proto i operace musí vypadat opravdově. Většinou používají vepřové vnitřnosti i kůži. „Museli jsme pak jenom dávat pozor, aby tam nebylo vidět razítko z těch jatek,“ prozrazuje ze zákulisí.

Sedm let také moderoval Miss České republiky. Štafetu převzal právě po zmiňovaném Marku Ebenovi. Ten mu opět nezapomněl dát mnoho dobrých rad. „Prý je to opravdu dřina, protože si člověk musí zapamatovat spoustu čísel. Výšku, váhu, míry, pak číslo pokoje, číslo telefonní a tak dále,“ s humorem vypráví.

Soukromí si šarmantní herec střeží. V podstatě nikdo neví, jak vypadá jeho manželka. „Je to taková paní Columbová. Je plachá, nechce se medializovat,“ vysvětluje. Poznal ji na Barrandově, kde pracovala jako skriptka. „Vždycky šla přede mnou, takže jsem viděl jenom její záda. Už jsem do detailu znal její bílý kabát s nápisem ŇAF ŇAF, ale nikdy jsem ji osobně nepotkal. Kolega mi řekl, moc se na ni nevyptávej, na tu nemáš. A vidíte, už jsme spolu přes třicet let,“ prozrazuje něco málo ze svého osobního života.

Při otázce, jaké postavy se mu hrají lépe, odpověděl: „Samozřejmě ty negativní. Vždycky se lépe hraje Jago než Romeo.“

S pokorou vzpomíná i na své první role. Ta ve snímku Jestřábí věž se mu vryla do srdce. „Je to krásný příběh o pomstě a odpuštění, velmi křehké téma. Film jsme natáčeli v Tatrách,“ vzpomíná. Sešel se při něm s takovými herci jako Radek Brzobohatý nebo Libuše Šafránková.

Kdo je Jan Čenský



- narodil se v Praze v roce 1961



- český herec, moderátor, dabér, lektor



- vystudoval hudebně-dramatický odbor na konzervatoři



- zúčastnil se soutěží StarDance a Pevnost Boyard



- s manželkou Danou je více než třicet let, mají spolu syna Matyáše



- má rád pivo



- ve volném čase si chodí zaběhat, ale přednost dává kolu



- nedávno se objevil v klipu Marka Ztraceného



- zahrál si v seriálech Zkoušky z dospělosti, Rodáci, Sanitka, Dlouhá míle, Život na zámku, Ordinace v růžové zahradě, Ochránce nebo Šéfka, ve filmech Jestřábí vež, Když rozvod, tak rozvod, Princové jsou na draka, O nejchytřejší princezně, Anička s lískovými oříšky, Sen o krásné panně, Dědictví aneb Kurvaseneříká, Tajemství staré bambitky, Léto s gentlemanem nebo Casting na lásku