Přijely i nové typy, nejvíce obdivu ale sklízely ty staré. Některé totiž byly opravdu unikátní. „Tenhle Zetor je z roku 1966. Jezdil ve Francii. Kdyby jezdil u nás, měl by označení Zetor 2011. Ale při vývozu na Západ míval označení 220. Po revoluci ho přivezli do Česka a my ho koupili,“ hrdě vysvětluje Oldřich Jirovský z Panské Lhoty, který přijal pozvání na sraz.