„Jsem místní a chodívám sem každý rok. Ráda vzpomínám na paní Thamaru Kinskou, většinou jsem ji tady potkala. Byla vždycky velmi milá. Chybí mi,“ dodává.

A není sama, kdo při návštěvě zahrad na hraběnku Kinskou vzpomíná. Místní ji se zahradami mají navždy spojenou. „Zámeckou zahradu si hraběnka Kinská z Wchynic a Tetova, rozená kněžna Thamar Amilakvari zamilovala. Založila zde svou oblíbenou skalku, šlechtila také různé druhy pivoněk a růží. Paní Thamar zemřela v roce 2019, ale její láska k zahradě je stále patrná na každém kroku,“ přitakává Martina Sedláková, marketingová manažerka žďárského zámku.

Zámecké zahrady se pro veřejnost otevírají pouze jedenkrát v roce. Letos jde o první zámeckou akci po dlouhé pauze. „Zájem je obrovský. Počasí nám hraje do karet, a také lidé toho doma už mají plné zuby a potřebují za kulturou,“ usmívá se Martina Sedláková.

Posečené trávníky, mlatové chodníčky, rozkvetlé záhony a květinová aranžmá doplňují obří ocelové sochy olomouckého umělce Jana Dostála. Zpěv ptáků umocňuje hudba, o kterou se postarala čtveřice hudebníků. Někteří návštěvníci se do zahrad rok co rok vrací. Jiní tam naopak přišli poprvé. „My jsme se o otevření zahrad dozvěděli úplnou náhodou. Přijeli jsme se podívat a narazili jsme tu na známého, který tady hraje. Tak sedíme a posloucháme. Je to tu skvělé,“ chválí atmosféru zámeckých zahrad Kristýna Vonková a Lukáš Pavlica z Měřína. Užívají si hru na klarinet a při tom obdivují okolní krásu.

„Já jsem tady taky nikdy nebyla a je to pro mě obrovský zážitek. Užívám si to se vším všudy, včetně jarmarku, výstavy a dalších nabídek. Jsme tu od rána a je to tu opravdu nádherné. Je tu velice příjemná atmosféra. A hrozně se těšíme na lodičky,“ přidává se Oľga Königová z Bystřice nad Pernštejnem.

Možnost projížďky na loďce byla jen další z mnoha nabídek, které měl žďárský zámek pro návštěvníky připravené. A co je čeká příště? „Příští sobotu začínají ateliéry pro děti. Budou se konat každé sobotní dopoledne. Každý měsíc s jiným tématem. Potrvají až do konce roku, jen s prázdninovou přestávkou. Ale o prázdninách zase budou letní dětské prohlídky,“ vyjmenovává nejbližší akce Martina Sedláková.

„A samozřejmě, že nebude chybět mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance. Bude se konat od 16. do 18. července,“ doplňuje.