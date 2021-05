Přišli o domov. Rodině Pekárkových z Kramolína na Pelhřimovsku vzal během několika hodin oheň vše, na čem jim záleželo. Událost byla o to tragičtější, že se stala krátce po Vánocích.

Jejich osud nenechal chladným spolumajitele Rodinného pivovaru Bernard Stanislava Bernarda. „Z každého lahvového nebo sudového piva, které se prodalo v naší značkové prodejně v Humpolci, jsme dali korunu bokem,“ přiblížil mluvčí pivovaru Radek Tulis myšlenku, jak zmíněné rodině pomoci.

Pivovaru spolu se zákazníky se tak podařilo vybrat částku 217 784 korun, kterou jim symbolicky předali v pondělí 3. května. „Já nemám slov. Je to dojemné cítit takovou podporu. Nečekali jsme to a díky vám budeme moci stavět,“ vyznal se ze svých pocitů Daniel Pekárek, hlava rodiny.

Akustický koncert

A nešlo o jen tak ledajaké předání. Zazpíval jim u toho český zpěvák Kamil Střihavka se svou skupinou Leaders!, který v novém návštěvnickém centru Bernardu natáčel akustický koncert. „Mohli jsme k Pekárkovým zajet jen s šekem nebo je pozvat k panu Bernardovi do kanceláře, ale řekli jsme si, že je exkluzivně pozveme k nám do zbrusu nového návštěvnického centra,“ prozradil Tulis.

Na záznam Koncertu pro Humpolec se lidé mohou podívat 17. května. „Už podruhé jsme museli z epidemických důvodů přeložit oblíbený Bernard Fest. Proto jsme se rozhodli fanouškům nabídnout alespoň drobnou náhradu,“ vysvětlil Tulis.

Pekárkovi přišli o dům 27. prosince poté, co jim bouchla kamna. Požár se tehdy kvůli velmi silnému větru rozšířil velmi rychle. „Během necelé hodiny jsme jako rodina přišli úplně o vše, co vám tvoří domov,“ posteskla si tenkrát jedna z dcer, Anna Pekárková.

Rodiče v onen osudný den byli v práci, doma byly jen mladší dcery Valentýna a Marie. „Zatopila jsem s tím, že mám všechno hotové, mamka bude ráda. Pak jsem šla do sprchy a najednou slyším, jak sestra křičí, že hoří. Všechno se stalo opravdu rychle,“ zavzpomínala Valentýna.

Škodu hasiči odhadli na dva miliony korun. „Na následky požáru zemřela i milovaná kočka, která do poslední chvíle bojovala o život v tatínkově náruči. Byla na ten dům opravdu vázaná a bohužel tam zůstala,“ svěřila se smutně Anna Pekárková.

Dát to do pořádku

Pekárkovi teď dočasně bydlí v Pelhřimově. Co nejdříve by se ale chtěli vrátit zpět do Kramolína. „O jiném místě ani neuvažujeme. Je to krásný pozemek a máme to tam rádi,“ přidala se další z dcer, Marie.

„Milujeme Vysočinu. Přestěhovali jsme se sem před deseti lety z Prahy a už bychom neměnili. Ze začátku jsme z toho, co se stalo, byli úplně mimo, ale řekli jsme si, že to musíme uklidit a dát co nejdříve do pořádku. Pozůstatky našeho původního domu už jsme zlikvidovali a můžeme začít stavět,“ prozradila maminka Ivana Pekárková.

Za tím, o co přišli, už udělali tlustou čáru. „Najednou si uvědomíte, na čem v životě opravdu záleží, a že materiální věci to opravdu nejsou. Důležité je, že jsme všichni spolu,“ usmála se maminka a ostatní členové rodiny souhlasně přikyvovali.

Vlna solidarity, kterou celý příběh vyvolal, Pekárkovy dojala. „Neskutečně nám pomohli sousedi, kteří hned založili transparentní účet, pak také kolegyně v práci, postupně se napojilo spoustu lidí nejen z Vysočiny, ale i z Prahy nebo ze Slovenska, dokonce mi napsala Lucie Bílá, teď pan Bernard… Všem jsem opravdu nesmírně vděčná,“ svěřila se Ivana Pekárková.