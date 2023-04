Městské muzeum ve Svratce se věnuje zejména meziválečné době, obchodu doby poválečné a regionální historii a řemeslům.Zdroj: Koruna Vysočiny

Cestou zpátky se zastavte v Městském muzeu, které se věnuje zejména meziválečné době, obchodu doby poválečné a regionální historii a řemeslům. V expozici Městečko v meziválečné době se dostanete do období 30. let. Budete moci nahlédnout třeba do domácnosti klempíře Antonína Šillera, jehož výrobky putovaly do celé země, kloboučníka, k výrobci lyží nebo do školy a koloniálu s dobovým zbožím. Trafika nabízí dobový denní tisk, časopisy a pohlednice a po chodbách jsou chronologicky rozmístěny dobové plakáty a reklamy.