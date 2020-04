Letos to jsou jiné Velikonoce pro řadu z nás. Jak farníci reagují na to, že během nejvýznamnějších svátků v roce nemohou do kostela na mši?

Různě. Každý to prožívá trochu jinak, ale pro všechny z nás je to bolestná záležitost, že nemůžeme prožívat Velikonoční svátky společně. Jsou to svátky víry a k jejímu prožívání patří rodina a farnost. Nemoci být spolu je tedy něco těžkého, bolestného.

Stačí veřejnosti, že se mše může zúčastnit skrz televizi či rádio nebo se setkáváte spíše s odmítavými názory, že chtějí do kostela?

Nejsou to odmítavá stanoviska, spíše vnitřní smutek, že se nemohou účastnit bohoslužeb. Myslím si, že většina věřících chápe závažnost situace a nutnost prožívat svojí víru v těchto dnech jiným způsobem, než bylo dosud obvyklé.

Kolika lidí se toto omezení může jen na Vysočině týkat?

To si netroufám odhadnout, neznám přesnou statistiku počtu farníků a navíc o Velikonocích zavítá do kostela více lidí, než během roku. V loucké farnosti obvykle navštěvuje bohoslužby v neděli asi čtyři sta lidí, během Velikonoc jich bývá víc. Dejme tomu o padesát.

Kostely jsou tedy zamčené pro všechny bez výjimky?

Zcela zamčené nejsou, v naší farnosti je otevřená předsíň kostela k soukromé modlitbě. Tato možnost není v těchto dnech omezena.

V některých farnostech bylo možné se individuálně vyzpovídat, kněží se s farníky v případě potřeby setkávají. Je tento kontakt na zvážení jednotlivých farností nebo o všem rozhoduje diecéze?

Biskupové dali doporučení, pokud to je možné, odložit svatou zpověď a Velikonoční svaté přijímání na pozdější dobu. Ale po osobní domluvě s místním farářem je možné svatou zpověď nebo svaté přijímání přijmout.

Mohou se některé Velikonoční rituály jako je obnova křestních slibů nebo svěcení paškálu posunout i na dobu po nouzovém stavu, tedy po Velikonocích? Nebo proběhnou bez přítomnosti lidí?

Velikonoční obřady proběhnou dle doporučení českých a moravských biskupů za zavřenými dveřmi. Obřady budou lehce upravené s tím, že některé části jsou vynechané, je to dle zaslaných doporučení od biskupů.

Říká se, že když už člověk neví, kudy kam, začne se bez ohledu na svoji víru modlit. Sledujete v široké veřejnosti, že se nyní obrací k víře?

Nevím, jestli se obrací široká veřejnost, ale určitě v těchto dnech mnoho lidí hledá něco, co by bylo pevné, o co by se mohli opřít. Prožíváme dobu, která znejistěla naše dosavadní jistoty.

O koho se tedy mohou lidé opřít?

„Pro nás věřící je to Bůh. Protože Ježíš, ve kterého věříme my křesťané, předpověděl, že bude trpět a opravdu trpěl. Také předpověděl, že vstane z mrtvých a z mrtvých vstal. To je podstatou Velikonoc. A my věříme, že on je silnější než smrt a že o něho je možné se opřít a to i v době utrpení. Bůh si nepřeje naše utrpení, ani neprohlašuje, že je spravedlivé, ale chce v něm být s námi.

Smí kněží v současné situaci chodit do nemocnic k umírajícím pacientům nebo pro ně platí zákaz návštěv jako pro všechny ostatní?

(přemýšlí) Věřící a umírající člověk má právo požádat o duchovní službu ve chvíli, kdy odchází z tohoto světa. Samozřejmě záleží na okolnostech v tu chvíli na tom konkrétním oddělení, zda je tato služba v ten okamžik možná. Teoreticky by nás tam měl personál pustit, prakticky je to složitější a já tu opatrnost na jednu stranu chápu. Ale mělo by to být umožněno. Pokud to možné není, tak dal papež František věřícím doporučení, jak tyto chvíle bez kněze prožívat.

Jak to letos bude s Farním dnem? A co první svaté přijímání, které bývá v květnu nebo farní tábory v létě?

Farní den, který byl naplánován na 31. května, jsme uplynulý týden po domluvě s přípravným týmem již dopředu zrušili. Co se týká farních táborů, stále čekáme na vývoj situace. Budeme rádi, pokud bude umožněno, aby farní tábory proběhly. První svaté přijímání dětí, které se připravovaly, nebude v původně plánovaném termínu. Uvidíme dle okolností, zda se stihne do konce školního roku nebo bude na začátku příštího. Uvidíme.

V kostelech často probíhají svatby a křtiny. Ruší a odkládají lidé tyto obřady?

Křtiny i svatby nejsou v tuto chvíli vládním nařízením povoleny. V naší farnosti je nejbližší svatba plánovaná na konec května a snoubenci jsou v očekávání dalšího vývoje situace. Jsou připraveni i na to, že by svatbu prožili oproti plánu jen s nejbližší rodinou.

Objevují se obavy, jak se vše bude stíhat, až skončí nouzový stav. Také se toho obáváte?

Ve chvíli, kdy se to nahromadí, bude toho více. Na druhou stranu ale budeme mít radost, že můžeme opět prožívat vše společně tak, jak jsme bývali zvyklí.

Odložit svatbu je nepříjemné, ale pohřeb odložit o několik týdnů prakticky nelze. Jak epidemie ovlivňuje tyto obřady?

Slavení pohřbů je zaneseno ve výjimkách ze zákazu shromažďování nařízených vládou. Je doporučováno pohřební obřady konat v rodinném kruhu. Probíhají, odložit je nelze, ale bývají většinou v užším kruhu, než bylo obvyklé. Přicházeli i kamarádi a známí, nyní nechodí.

Zaznamenal jste, že na poslední rozloučení chodí z obav před koronavirem méně důchodců, kteří jsou nejvíce zranitelní?

Je vidět, že pohřebních obřadů se zúčastňuje opravdu méně lidí, nejen důchodců. Nelze říct, jestli je to dodržováním předpisů, které vláda nařídila, nebo z obavy. Nevím, co převažuje, ale účast je v menším počtu.

Na závěr bych se zeptal, jestli lze vidět na současné situaci něco pozitivního?

Myslím, že tento čas, který prožíváme, je časem, kdy si můžeme uvědomit, co má opravdovou hodnotu, co je pro nás lidi důležité a bez čeho se neobejdeme. To je pro nás velice důležité. Mnoho věcí a skutečností života jsme museli opustit a zjišťujeme, že díky tomu máme více času na druhé a také máme více času dělat dobře věci, na kterých nám opravdu záleží.

Rodiny jsou častěji spolu, to je také pozitivní faktor?

Já si myslím, že ano. Rodiny kvůli různým koníčkům a zábavám ne vždy byly spolu. Okolnosti, které prožíváme, nás učí být spolu, vycházet spolu a ukazují na to, že my lidé potřebujeme opravdu vztahy, pěkné vztahy. Díky pěkným vztahům v rodině se dá prožívat naplněný život.

Miloš Mičánek

- je mu 45 let

- pochází v Velké Bíteše, narodil se na zámku ve Velkém Meziříčí

- po gymnáziu ve Velkém Meziříčí studoval Papežskou Lateránskou univerzitu v Římě

- vysvěcen na kněze byl v roce 2001, v Lukách nad Jihlavou je farářem sedm roků