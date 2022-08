Důchodce na elektrokole upadl na silnici a skončil v nemocnici. Ženu, která se zranila na elektrické koloběžce, musel odvézt do nemocnice vrtulník. Se zálibou v elektrokolech rostou počty nehod hlavně mezi seniory. Zdatně jim konkurují mladší ročníky na elektrokoloběžkách. Zvlášť když při jízdě používají sluchátka, jsou nepozorní nebo podnapilí.

Situací, kdy elektrokoloběžka havaruje, protože majitel kvůli sluchátkům na uších neslyší, co se kolem děje a chová se rizikově, podle zdravotníků přibývá. K dopravní nehodě elektrokoloběžky a osobního auta vyjížděli v červenci záchranáři do Dolní Cerekve na Jihlavsku. Při nehodě se zranili muž a žena. „Lehce zraněného muže, který měl pouze oděrky, převezla do nemocnice sanitka. Ženu musel s vážnějším zraněním transportovat vrtulník,“ informoval mluvčí záchranky na Vysočině Petr Janáček.

Jak zdůraznil, počty nehod elektrokoloběžek stoupají. „Od začátku prázdnin je to dvacet případů, ve dvou případech jsme museli zavolat na pomoc vrtulník,“ zdůraznil Janáček. Nejčastějším zraněním u koloběžkářů jsou podle záchranářů právě úrazy hlavy, pak poranění rukou nebo nohou.

Plné zuby jezdců na koloběžkách brázdících chodníky Havlíčkova Brodu má například Věra Langová. „Koloběžky a kola na chodníku, to je paráda. Minulý týden mě frajer vzal ramenem, nebyl za zády vůbec slyšet. Docela jsem se lekla. Ještě jsem ho stačila seřvat,“ popsala svoji zkušenost mladá maminka.

Před vozítky poháněnými motorem varují i pojišťovny. „Velmi nebezpečné jsou elektrokoloběžky, kterých se v ulicích měst prohánějí tisíce. Počty nehod rostou hlavně v létě,“ konstatoval mluvčí pojišťovny Ko­operativa Milan Káňa.

Neslyšitelnost elektrokoloběžek, špatně viditelná odlišnost od chodců, ale naopak vysoká rychlost pohybu podle pojišťoven ve výsledku způsobují stále vyšší počet úrazů. Problematikou nehod v souvislosti se sluchátky v uších se loni podle pojišťovny UNIQUA zabýval experiment automobilové značky Ford, který ukázal, že lidé se sluchátky reagují na nebezpečí přibližně o 4,2 vteřiny později než bez nich.

Proto budou muset provozovatelé koloběžek mít nově sjednané povinné ručení. Nařizuje to směrnice Evropské unie. „Byla to jen otázka času, kdy kvůli rostoucímu počtu nehod s případným odškodněním pro poškozeného, přijde Evropská unie s podobnou regulací a návrhem na efektivnější náhradu škody poškozeným,“ řekl na začátku srpna Deníku ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Členské státy musí unijní směrnici zakotvit do svých zákonů tak, aby začala platit od ledna roku 2024. Platit budou muset podle asociace pojišťoven majitelé všech elektrických koloběžek a také segwayů, které dosahují rychlostí přes pětadvacet kilometrů za hodinu. Poplatku se nevyhnou, ani pokud jejich stroj dosáhne rychlosti přes čtrnáct kilometrů a zároveň váží nad pětadvacet kilogramů.

Policisté nevedou zvlášť statistiku pro koloběžky, které spadají do stejné kategorie jako jízdní kola. Podle vysočinské policejní mluvčí Dany Čírtkové nemá policie zvláštní statistiky ani pro elektrokola. „Nicméně sledujeme, že počet nehod elektrokol se zvýšil a některé jsou závažné,“ poznamenala Čírtková. Jak dodala, je rozdíl jestli majitel používá elektrokolo klasickým způsobem a motorkem si pomáhá do kopce, nebo kolo použije jako moped.

Elektrokolo může dosáhnout rychlosti až pětadvacet kilometrů za hodinu. „Problémy se zvládnutím mohou mít hlavně starší lidé, kteří na kole dlouho nejezdili a pak dostanou elektrokolo například k Vánocům,“ dodala Čírtková.

Jak upozornila krajská koordinátorka Besipu pro Vysočinu Veronika Vošická Buráňová, objevuje se v používání elektrokol jeden nebezpečný trend. „Problém je ve chvíli, kdy začneme sahat do výkonu a kola nepovoleně upravujeme. V trhu s nepovolenými úpravami se každoročně pohybují velké částky, které zlepšují marže prodejců. Podobné stroje však není možné dále provozovat jako jízdní kola. V druhé řadě tyto stroje ještě více podporují negativní statistiky nehod,“ upřesnila Vošická Buráňová.