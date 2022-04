Těžko si představit, jak by onen pomyslný vztyčený prostředníček vražený do obličeje spravedlnosti a právnímu státu mohl být ještě větší. Šéf Lánské obory Miloš Balák byl pravomocně odsouzen na tři roky ve vězení. Téměř okamžitě ho jeho nepřímý nadřízený, prezident Miloš Zeman, omilostnil.

Politici proto mimo jiné vyzývají ředitele vzdělávacích institucí, aby obraz hlavy státu odstranili z učeben. Výjimečně poruším pravidla komentáře a pointu vměstnám doprostřed textu: pryč s prezidentem z třídních zdí.

Kauza Ferdinand Peroutka, aféra Zdeněk Šarapatka, vstřícnost až patolízalství vůči totalitní komunistické Číně i ruskému vůdci Vladimíru Putinovi. To je pouze ochutnávka kontroverzí, které hradní partu provází. Aktuální prezident je hulvát, usvědčený lhář a za kancléře má trestně stíhaného člověka bez prověrky. Balákova milost je jen poslední čárka nad I v Orwellově rčení, že všichni jsme si rovni, jen někteří jsme si rovnější. A to mu ve funkci zbývá ještě necelý rok. Obávám se, že k hranicím zhůvěřilosti jsme se nedostali ještě ani na dohled. Stačí zavzpomínat, co při svém odchodu z funkce provedl jeho předchůdce Václav Klaus…

Miloš Zeman je zkrátka antonymum ke slovu ctnost a rozhodně by neměl být dáván mládeži za příklad. Ne kvůli politickým názorům, ale evidentním charakterovým vadám. Stejně jako ona milost bez nutnosti kontrasignace, jíž jsme byli svědky, je obraz hlavy státu v učebně jen pozůstatek z dob monarchie. Nástroj, který pozbyl smysl a proto ani není důvod jej nadále udržovat.