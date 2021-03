Pojedeme za maminkou. Návštěva vězení. To je název speciální publikace, která má usnadnit vstup do věznice, ve které si odpykává trest jejich matka. Vydala ji organizace VOLONTÉ CZECH ve spolupráci s věznicemi Světlá nad Sázavou a Stráž pod Ralskem.

Obrázková publikace Pojedeme za maminkou. Návštěva vězení. | Foto: Jana Rajdlová

Vstup do vězení i následná návštěva s sebou přináší řadu bezpečnostních opatření. „Těm se musí podrobit i děti, které často nechápou, co se děje a proč nemohou rovnou běžet do náruče svojí maminky,“ uvedla mluvčí světelské věznice Jana Rajdlová.