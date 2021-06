„Třicet procent lidí není schopno předepsaným způsobem doložit, že na zahrádkách mohou být. Kontrolovali jsme asi pětadvacet předzahrádek s více než stovkou lidí. A třetina návštěvníků má s dodržováním problém,“ informoval krajský hygienik Jiří Kos.

Kontroly provádí hygienici po celé Vysočině. „Namátkově, v každém okrese,“ potvrdil Jiří Kos.

Návštěvníci zahrádek by měli doložit, že uplynulo již dvaadvacet dní od doby, kdy jim byla aplikována první dávka vakcíny. Prokazovat se mohou také negativním PCR testem ne starším než týden nebo antigenním testem, který by neměl být starší než 48 nebo 72 hodin – záleží na jeho typu. „Mohou se testovat také na místě. Nebo musí splňovat lhůtu do 180 dní po prodělání choroby,“ doplnil Jiří Kos.

Hygienici prozatím nedodržování těchto pravidel řeší domluvou. „Je to o lidech. Pokud by se to řešilo blokovými pokutami, pak horní hranice u dospělého je deset tisíc korun a u neplnoletého dva a půl tisíce v případě, že by se to řešilo na místě. Kdyby to ale šlo do správního řízení, tam jsou pak pokuty vyšší,“ připomenul Jiří Kos.