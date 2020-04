Na Žďársku se tak třeba začátkem dubna nevítalo jaro na rozhledně Rosička a zrušen byl i čtrnáctý ročník hvězdicového pochodu k rozhledně v Horním lese u Rovečného.

Někteří pořadatelé větších akcí dosud váhají. Jako u Měřínské padesátky, kam míří až tisícovka lidí. „Termín pochodu je letos 6. června a zatím jsme se ještě nerozhodli, jak to uděláme. Trasy máme připravené, uvidíme v následujících dnech,“ uvedl za Klub českých turistů v Měříně, který akci organizuje, Josef Fiala.

A dodal, že o letošní ročník pochodu nechtějí přijít i proto, že příští rok mají jubilejní padesátý ročník. „Všechno už na to chystáme,“ doplnil Fiala.

Netradičně se době koronavirové přizpůsobili v Nedvědici na rozhraní Kraje Vysočina a Jimomoravského kraje. Také tam na pochod Za krásami okolí Nedvědice každým rokem třetí sobotu v dubnu míří kolem tisíce lidí z celé republiky, přičemž trasy vedou jak na Vysočinu, tak na jižní Moravu. „Nechtěli jsme přijít o ročník, takže jsme pochod přeložili na 5. září. Ten den je ale určen pořadatelům, kteří se společně projdou. Ostatní, kteří by rádi některou z tras 47. ročníku pochodu ušli a byli započítáni mezi letošní účastníky, si mohou zvolit trasu a vydat se do přírody někdy mezi 1. a 31. srpnem. To vše při dodržení všech nařízení a pravidel, která v té době budou platit,“ upřesnil jednatel nedvědických turistů Petr Vejrosta.

Poté účastníci pochodu e-mailem sdělí pořadatelům, kterou trasu absolvovali, a pokud budou mít zájem o tradiční diplom, dohodnou se na způsobu jeho předání.