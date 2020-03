/ROZHOVOR/ Koronavirus. Slovo, které ještě před pár měsíci bylo naprosto neznámé, je dnes denně skloňováno ve všech pádech. Zatím se v České republice objevilo jen pár případů. Zkušenosti z jiných států ale potvrzují, že se z malé kapky může během pár týdnů stát moře. V tu chvíli se nakupí řada otázek. Mimo jiné i ta, proč nelze jednoduše uzavřít hranice. „Proč? Protože nechytáte zajíce. Zkusili jste si položit stejnou otázku, proč nezavřou hranici okolní státy před námi? Společný problém, společná opatření. Nic mezi tím. Vláda je aktivní i v tomto směru a aktuálně situaci řeší. Zrušila například letecká spojení s rizikovými oblastmi,“ vysvětluje poradce ministra obrany Libor Černý z Nového Města na Moravě.

Libor Černý, poradce ministra obrany. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Neustále se pohybujete mezi Prahou a Novým Městem na Moravě. Jak vnímáte rozdíly v chování lidí v obou lokalitách v souvislosti s hrozbou nakažení koronavirem?

Reakce lidí v obou městech před a po vypuknutí hrozby zatím nevidím rozdílné. Nejlépe to charakterizovali provozovatelé restaurací. Lidé se chovají úplně stejně, akorát se změnilo téma hovoru. Jsme Češi. Víme, co mají dělat ostatní, pokud se nás to netýká. Situace může být ale jiná v době, kdy vyjde tento rozhovor v tisku.