Nakažení dle okresů

- Hav. Brod: 58

- Jihlava: 9

- Pelhřimov: 0

- Třebíč: 16

- Žďár n. S.: 20

Pozn.: Další přesnější čísla nejsou známá.

Nejvíce nakažených má stále Havlíčkobrodsko, a to osmapadesát, okres Žďár nad Sázavou eviduje dvacet nakažených, na Třebíčsku je šestnáct nakažených a Jihlavsko je na čísle devět. Na Pelhřimovsku stále nula. „Teď v podvečer nám chodí výsledky dalších odběrů, které se dělaly o víkendu. Nejvěrohodnější údaje by měly být na našem webu v úterý ráno, protože my to teď vyčíslujeme i pro potřeby ministerstva, abychom se nerozcházeli díky různým informačním tokům,“ prozradil Jiří Kos z krajské hygienické stanice.

Číslo 104 nakažených je u Kraje Vysočina zveřejněné i na v pondělí večer aktualizovaném webu Ministerstva zdravotnictví. „Zatím jsme testovali 412 osob. Za dnešek jsme otestovali sedmnáct lidí,“ informoval v pondělí navečer mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.