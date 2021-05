Krajský unikát: V Třebíči postaví atletický tunel. Takto bude vypadat

Míčové hry, atletika nebo i vrhačské sporty. To vše nabídne unikátní atletický tunel v Třebíči. Jeho stavba vyjde na čtyřicet milionů korun. „Pokud by všechny administrativní části měly opravdu ideální průběh, stavět by se mohlo začít letos na podzim,“ komentoval projekt atletického tunelu předseda oddílu atletiky TJ Spartak Třebíč Josef Vomela.

Atletická hala vyjde na čtyřicet milionů korun. Pokud vše půjde hladce, první sportovci si v ní zacvičí na podzim roku 2022. | Foto: se souhlasem TJ Spartak Třebíč

Atletický tunel by mohl vyrůst během dvou let na východní straně atletického stadionu v ulici Manželů Curieových v Třebíči. První sportovci by jej mohli otestovat už na podzim 2022. Vracím se "ze světa" a na práci v Třebíči se těším, tvrdí trenér Pokorný Přečíst článek › Atletický tunel v Třebíči



* 115 m dlouhý

* 15,5 m široký

* třetina tunelu by mohla mít výšku 8m, zbytek 3,5 m

* projekt počítá se sektorem pro skok daleky, skok vysoký, skok o tyči a vrhačským kruhem

* nabízí se využití i pro doplňkové sporty – volejbal, tenis, nohejbal, basketbal a badminton

* chybět nebude sociální a hygienické zázemí, sklady i kanceláře Objekt by nabízel multifunkční sportovní využití. „Primárně bude určená samozřejmě pro atletiku, ale v projektu je i hřiště na volejbal, basketbal nebo dva kurty na badminton. Počítáme i s využitím pro veřejnost či jiné sportovní organizace, zájem projevili například hasiči nebo baseballisté,“ nastínil Vomela. Prostor totiž půjde rozdělit na tři samostatné plochy. „Nové tréninkové kapacity najdou uplatnění nejen pro samotné atlety z celého regionu jako centra talentované mládeže, ale využívány budou moci být i ze strany středních i základních škol nejen pro rozšíření výuky tělesné výchovy,“ doplnil krajský radní Jan Břížďala. Atletická hala by byla přístupná celoročně. „ V jarních a letních měsících v případě nepříznivého počasí by sloužila pro trénink atletiky, dále jako rozcvičovací plocha při pořádání mistrovství republiky či jiných významnějších závodů a samozřejmě k míčovým sportům jako je badminton, volejbal nebo basketball,“ vyjmenoval předseda oddílu atletiky. Oddíl už má hotovou projektovou dokumentaci a nyní hodlá podat žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu. „Zatím platíme projektovou dokumentaci a administraci výběrového řízení, což jsou statisícové částky. Podílet se finančně na samotné stavbě je pro nás nereálné, proto žádáme o dotace,“ vysvětlil Josef Vomela. Mnohamilionová podpora Kromě Národní sportovní agentury, jejíž dotace by mohla činit až sedmdesát procent nákladů se bude finančně podílet také Kraj Vysočina a Město Třebíč, rovným dílem patnácti procent. Krajskou dotaci již schválila rada a nyní o ní bude rozhodovat zastupitelstvo. „Jde o více než šestimilionovou podporu. Mluvíme o projektu, který v kraji ještě není, sportovci musí za takovou infrastrukturou dojíždět do jiných regionů. Vybudování má podporu jak Českého atletického svazu, tak Krajského atletického svazu," řekl Jan Břížďala. Starosta Rokytnice: Letos dokončíme mateřskou školku, aby od září fungovala Přečíst článek › Podporu přislíbila i třebíčská radnice. „Zastupitelstvo přislíbilo dotaci v maximální výši šesti milionů dvou set tisíc korun, kterou bychom vypláceli v rozmezí dvou let, pokud budou atleti úspěšní u Národní sportovní agentury,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal. Vysočina se tak připojí k městům, jako je Kolín, Nymburk nebo Olomouc. Právě tam jsou totiž nejbližší podobné stavby.

