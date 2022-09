V současné době podle místostarosty Michala Simandla z úsporných důvodů technické služby vypínají veřejné osvětlení v nočních hodinách od půl jedné do půl čtvrté ráno. „Světlo se večer zapíná o dvacet minut později a ráno vypíná o dvacet minut dříve. Je to například v místní části Souboř, Habrek, Obrvaň, v lokalitě Plácky, Barborka, Pivovarská, Zoufalka, Údolní. Připravují se další místa,“ upřesnil Simandl. Podle místostarosty je to v době, kdy se venku pohybuje minimum lidí. Vypínání veřejného osvětlení nevadí starostovi hasičů z Habreku, Ondřeji Černému. „Není potřeba svítit celou noc, když to není nutné. Šetřit se musí,“ myslí si.