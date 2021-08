Jejich historie se začala psát před několika staletími, přerušily je až světové války. Když už to vypadalo, že trojice zvonů se vrátí na věž kostela, přišel koronavir a plány zhatil. Teď to vypadá, že se konečně blýská na lepší časy. „Je to téměř neuvěřitelný příběh,“ říká starosta Budkova Jiří Záškoda.

Dobrodružnou historii zvonů objevili místní náhodou. „V roce 2015 puknul zvon se jménem svatá Anna. Lidé začali řešit co dál. Když jsme zjišťovali informace, přišlo se na to, že právě náš budkovský zvon je jeden z nejstarších v republice. Anna byla odlitá v roce 1489. Biskup Pavel Posád, který je naším rodákem, vždy rád připomíná, že zvon ulili ještě předtím, než byla objevená Amerika. Zjistilo se také, že tam nemá být dvojice, ale trojice zvonů, svatý Martin, Anna a nejmenší svatý Josef,“ vypráví Záškoda.

Právě Martina a Annu se podařilo zachránit i díky pomoci šlechty, která ve dvacátém století Budkov vlastnila. „Před první světovou válkou hraběnka Salmová vydala dokumenty, že zvony jsou historicky cenné a tím zachránila Martina a Annu. Díky tomu vojáci odvezli jen nejmenší a nejmladší zvon. Dokumenty pomohli i při druhé rekvizici, protože Němci se řídili podle vydané dokumentace a zvony znovu přežily,“ připomíná starosta.

Po puknutí svaté Anny vznikla velká sbírka, do které se zapojilo široké okolí. Z peněz se pak podařilo zaplatit ulití dvou nových zvonů. „Vyráběli jsme je loni, trvalo to zhruba půl roku. Specifický byl požadavek na co nejvěrnější ladění zvonů tak, aby nový zvon nahradil ten puknutý jak rozměrem tak zvukem,“ popisuje výrobu zvonař Michal Votruba.

Zvony měly původně na věž kostela zamířit v roce 2020, plány místních ale zhatil koronavir. „Na svěcení se těšíme už přes rok, původně mělo být součástí srazů rodáků. Skrz koronavir jsme se ale museli smířit s odkladem. Pořád jsme hledali nějaké okénko, kdy by sešlost mohla bát, kdy bude co nejméně roušek a rozestupů. Už jsme to nechtěli nadále oddalovat a proto jsme se rozhodli na svátek svatého Jáchyma, kdy se slaví v Budkově i pouť. Svěcení nových zvonů bude součástí svátečního programu,“ poodhaluje kněz Josef Brychta.

Nové zvony posvětí budkovský rodák a pomocný českobudějovický biskup Pavel Posád. „Bude mít na starosti liturgickou část. Já jako farář budu na místě přítomen a pomohu se vším, co bude potřeba. Myslím, že budeme žehnat svěceným olejem, jaké se používají i ke svěcení kostelů. Jde o posvátný olej, který biskup žehná o Velikonocích,“ vysvětluje Brychta.

Na věži zůstane i původní zvon, který puknul. „ Je to otázka třeba na další generaci, která si díky tomu znovu připomene historii a uvědomí si, že by to bylo dobré opravu dokončit. Zvon by pak mohl být vystavený třeba uvnitř kostela. Třeba se jednou i při nějakém svátečním zvonění Anna znovu rozezní,“ doufá starosta Jiří Záškoda.