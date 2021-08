Letošní úroda brambor bude průměrná. Sklizeň zpozdilo i chladné jaro

Natě brambor na polích by za normálních okolností už vadly. Letos je to však jinak a některé odrůdy jsou ještě v plném květu. „Tak jako u ostatních plodin i vegetace brambor je opožděná. Je to zejména pozdější výsadbou kvůli chladnému jaru,“ uvedl Jaroslav Čepl, ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod.

České brambory. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Jeho slova potvrdil i Miroslav Kudrna z Pelhřimova, který brambory pěstuje pro vlastní potřebu. „Brambory se mají sázet začátkem května. Někdo ale sázel později, protože se na pole nemohl dostat kvůli vydatným dešťům. Já jsem to sice stihl, nicméně ze začátku moc nerostly, protože byla zima a hlízy potřebují teplou zem. Je to skutečně opožděné,“ povzdychl si. Nicméně dostatek srážek nepřinesl jen komplikace, ale i jedno pozitivum. „Pomohl k lepšímu zapracování ochranných postřiků a hlízy netrpí plísní bramborovou,“ podotkl Jiří Zvolánek ze společnosti Havlíčkovy Borové zemědělské. Žirovnice: město perleti, kde potkáte i slavného Jaromíra Jágra. Podívejte se Přečíst článek › I přesto, že letošní úroda bude spíše průměrná, vypadá to, že si lidé nebudou muset sahat až tak hluboko do peněženky. „Na cenách by se letošní úroda mohla skutečně projevit příznivě,“ naznačil předseda borovské zemědělské Aleš Málek. To podle Jaroslava Čepla je na spekulace o cenách ještě brzy. „Základní cenová úroveň byla nastavena prodejem velmi raných brambor. Nyní záleží na nabídce a také kvalitě tuzemské produkce. Kartami může zamíchat také dovoz brambor ze zahraničí. Těžko předpovídat, ale podstatné cenové výkyvy nás v letošním roce snad nepostihnou,“ přemítal. Doufají v to i samotní zákazníci. „Brambory jsou v naší rodině nejoblíbenější přílohou. Doufám, že jejich cena moc neporoste. V poslední době šlo všechno strašně nahoru,“ posteskla si Veronika Doležalová z Jihlavy. Sobotní vražda v Pelhřimově: nejdřív hádky, rvačka, pak útok kuchyňským nožem Přečíst článek › Na Vysočině má bramborářství mnohaletou tradici a žluté hlízy rostou na více než sedmi a půl tisíce hektarů půdy. Oproti loňsku se ale plocha pro jejich pěstování zmenšila. „Za poklesem stojí především to, že kvůli koronavirové pandemii výrazně klesl odbyt hlavně konzumních brambor. Nejvíce prodělali pěstitelé, kteří zásobují školní jídelny a restaurace. Část jejich produkce musela být zlikvidována, například prodána s velkou ekonomickou ztrátou do bioplynových stanic,“ vysvětlil předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček. Pěstování brambor



- letošní osázená plocha v ČR: 22 824 hektarů.



- letošní osázená plocha na Vysočině: 7 662 hektarů.



- loňská sklizeň v ČR: 30,27 tun na hektar.



- loňská na Vysočině: 32,29 tun na hektar.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu