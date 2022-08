„Probíraly jsme se to tady s kolegyněmi. Trvá to tu už pár dní. Špatná voda pro nás není nějakou nepřekonatelnou komplikací. Třeba na kávu bychom si ji musely stejně převařit, když je z vodovodu. Jenže máme léto a horko k tomu, takže stejně není vždycky dvakrát příjemné načepovanou vodu ohřívat. Musíme to tedy nějak vydržet. Snad se to vyřeší co nejdříve a situace se vrátí k normálu,“ prozradila Marie Mezerová, která do Čejkova dojíždí za prací.

Voda v Čejkově



* V Čejkově je zhoršená kvalita vody

* Je v ní vyšší míra bakterií

* Lidé by si tedy měli vodu převařovat

* Výsledky kontrolních vzorků budou známé 8. srpna

Městys neví, jak přesně se bakterie do vody dostaly. „Máme povrchovou vodu, ne vrtanou. A občas se to prostě stane. Zvlášť v měsících, kdy je sucho a hodně prší, ale i tehdy, kdy nespadne žádná kapka. Pod povrch se vsákne kde co, když nejsou ideální klimatické podmínky. A v městysi vodu nechlorujeme, takže je bez chemie,“ přiblížila starostka Nového Rychnova Iva Reichová.

Jak dále dodala, kvůli povrchové vodě odebírají v Novém Rychnově její vzorky pravidelně. „Hygienická stanice ji bere namátkou z vodovodu. Dělá se krátký a úplný vzorek. Dvakrát do roka je krátký a jednou se provede úplný. Když to vyjde špatně, upozorníme obyvatele a zavedeme opatření. Proto by si měl každý zatím odebranou vodu převařovat, pokud ji chce konzumovat,“ upozornila Reichová a doplnila, že městys má čtyři vodovodní řady.

Podle vysočinského hydrogeologa Radka Mičkeho ovlivňuje kvalitu povrchových vod spíše činnost člověka. „Jde hlavně o fosfor, který vypouštíme například z domovních čistíren. To samozřejmě neznamená, že se to nemůže měnit nebo kombinovat s přírodními vlivy. Ty také dokážou proces zintenzivnit. Záleží též na nadmořské výšce. To ovlivňuje i Vysočinu a kvalitu vody,“ vysvětlil s tím, že u povrchových vod jde zadržet větší objem. „Jejich úprava je však komplikovanější než u podzemních vod,“ porovnal hydrogeolog Mičke.