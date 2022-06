STAN nyní řeší korupční aféru svého člena Petra Hlubočka, v jejímž důsledku už rezignoval ministr školství Petr Gazdík. Mohl by jeho pozici zaujmout stávající ministr vnitra Vít Rakušan a volný post převzít předseda stálé komise pro hybridní hrozby Lukáš Vlček? To byla otázka, kterou Václav Moravec položil Rakušanovi ve svém nedělním pořadu. „Lukáš Vlček by to určitě důstojně zvládl,“ odpověděl předseda hnutí STAN a první místopředseda vlády.