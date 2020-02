Kolik vězňů už uteklo za dobu existence rapotické věznice?

Přímo z věznice dosud ani jeden. Stává se, že naprosto výjimečně některý z odsouzených opustí pracoviště, když má práci mimo věznici. Loni to byly dva případy. Mnohdy jde o lidi, do kterých bychom to předem vůbec neřekli. Třeba mají čtyři měsíce do výstupu. Při telefonátu domů například zjistí, že se děje něco mimořádného a v práci pak jednají zkratkovitě. Aby odsouzený mohl pracovat venku, musí být doporučen odbornou komisí, která mimo jiné posuzuje i jeho osobnost.

Mluvíte o zaměstnávání vězňů. Jaký je o to zájem ze strany firem?

Velký. Pro firmy je to docela výhodná pracovní síla. Základní odměna pro odsouzeného, když jde o nekvalifikovanou pozici bez zaškolení, činí 7300 korun plus zaměstnavatel zaplatí zdravotní a sociální pojištění. Vejde se do 10 tisíc korun. Za kvalifikovanější pozici je základní odměna 10 220 korun, s povinnými odvody je to 13 690 korun. Dále jsou nařízením vlády stanoveny ještě dvě vyšší skupiny, ale v těchto nejsou v současné době u nás zařazeni žádní odsouzení.

Kolik peněz vězeň dostane z výplaty do ruky?

Záleží na pohledávkách, které má - můžou to být dluhy, náklady výkonu trestu či výživné na děti. Takže odsouzenému přijde výplata, která je na tyto položky rovnou rozdělena. Dále se mu něco dává stranou jako takzvané úložné, aby měl peníze na cestu domů - hotovost do začátku například na bydlení. Každopádně kapesné činí 17 procent z čisté mzdy, za které si může nakoupit ve vězeňské kantýně, co potřebuje.

V jakých oborech rapotičtí vězni v okolí pracují?

Je to různé, od potravinářského průmyslu, přes práce v lese, stavebnictví až po ekologickou likvidaci vozidel. Pracují i pro některé obecní úřady, třeba v obci Kralice si je pochvalují. Když odsouzený nedělá, jak má, firma se ozve. Sdělí nám, že třeba nestačí na normu, nebo že nedodržuje kázeň. My pak hledáme vhodnější zařazení nebo takového člověka stáhneme z práce úplně.

Vězni ale, předpokládám, chtějí ven za prací. Dostat se ze zamřížovaného prostoru…

To chtějí. Najdou se výjimky, ale drtivá většina se snaží. Z našich 781 odsouzených jich pracuje 47 procent. Okolo osmdesátky z nich uvnitř věznice v kuchyni, v dílně, údržbě, starají se o zeleň, o úklid. Ven jich jezdí asi 240.

Vězni se dostanou domů ale i na vycházky, že?

Ano. Za mimořádně dobré chování. Nebývá to hned 24 hodin, jde se postupně: tři hodiny, osm hodin, celý den. A nejvyšší forma je přerušení výkonu trestu třeba na pět dní, maximálně na dvacet dní za rok. Na víkendové vycházky dosáhne týdně tak desítka odsouzených.

Stalo se někdy, že by vězeň v rámci vycházky něco provedl?

Za šest let, co jsem v Rapoticích, takový případ nebyl. Stalo se, že odsouzený nepřijel včas nebo vůbec. Po zadržení následuje trestní stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí. Odsouzený si tak prodlouží pobyt za mřížemi a určitě se během něj už ven na vycházku nepodívá.

František Melichar (*1976)



- ředitel Věznice Rapotice



- ženatý, dvě děti



- koníčky: rád tráví čas s rodinou, sportuje a rybaří



Věznice Rapotice



- bývalá raketová základna, která sloužila k protivzdušné obraně Brna



- jako věznice funguje od roku 2006



- aktuálně: 781 vězňů



- kapacita: 754 vězňů



- naplněnost: 104 %

Bude se v dohledné době věznice rozšiřovat o další část?

Areál bývalé raketové základny je rozlehlý a uvnitř ve střežené části místo na jednu ubytovnu je, ale je to podmíněno penězi, které na to zatím nebyly vyčleněny. Jde o úvahu, zatím se neprojektuje. Mimo střežený prostor máme v areálu halu po vojácích, kterou chceme po nutných stavebních úpravách využívat k zaměstnávání odsouzených.

Co tam budou dělat?

Montovat jednoduché součástky, například pro automobilový průmysl. Firma doveze materiál a zaškolí. Bývají to tři čtyři součástky, které se kompletují.

Za co převážně pykají muži v rapotické věznici?

Nejčastěji jsou to krádeže, zanedbání povinné výživy, zkrátka v uvozovkách méně závažná trestná činnost. Tomu odpovídá náš typ věznice v režimu s ostrahou.

Vrazi u vás jsou?

Ano, není jich mnoho a nedostávají se k nám rovnou. Dostanou se sem až po odpykání větší části trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou, pokud se chovají naprosto vzorně.

Pracují tu ve služebním poměru u vězeňské služby i ženy?

Ano, několik jich zde je, jsou zařazené především ve strážních směnách, na vstupu, kdy je potřeba v některých případech provést i osobní prohlídku ženám, které přicházejí do věznice. Dále se uplatní v činnostech, které souvisejí s provozem věznice. Nejvíce žen je zde v pracovním poměru například jako odborní zaměstnanci výkonu trestu, máme i ženy vychovatelky.

Opravdu? To bych nečekala. Je to pro ně bezpečné?

Není to pro ně nebezpečné. Odsouzení si netroufnou je obtěžovat nebo si k nim něco dovolit, protože je vždy poblíž příslušník vězeňské služby, tedy dozorce.

Mají lidé z okolí zájem pracovat ve Věznici Rapotice?

Mají. Nejčastější volnou pozicí bývá vychovatel, protože je jich 35 a tu a tam některý odchází, zrovna jednoho sháníme. Potřebovali bychom i strážného. Loni projevilo zájem 20 uchazečů o pracovní poměr. O služební poměr se ucházelo 11 zájemců, z nichž deseti to bylo doporučené současnými zaměstnanci.

Jak vy jste se vůbec dostal k práci ve věznici?

Původní profesí jsem elektromechanik pro rozvodná zařízení. Po maturitě a po vojně jsme se s kamarádem domluvili, že bychom šli k vězeňské službě. Začínali jsme ve Vazební věznici Brno, já tam nastoupil jako řadový strážný na eskortu. Postupem jsem se vypracoval na vrchního inspektora a dále zástupce vedoucího oddělení. Od roku 2014 jsem v Rapoticích.

Je aktuálně ve zdejší věznici ve výkonu trestu někdo z mediálně známých tváří?

Teď ne. A kdyby byl, určitě by o sobě sám a rád dal médiím vědět. Tihle si vždycky způsob najdou.