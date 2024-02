Vedle sebe kráčí napoleonští vojáci, láhev rumu, vodník a kostky Lega. To není začátek nějakého vtipu či hádanky, ale základní popis masopustu v Hartvíkovicích na Třebíčsku. Věru, tradičních masopustních postav zde příliš nenajdeme, to však vyvažuje fantazie účastníků, kteří si pro tuto příležitost vytvořili opravdu originální masky.

Masopust v Hartvíkovicích letos slaví až 24. února – tedy po Popeleční středě, kdy už je v plném proudu půst v očekávání Velikonoc. V obvyklou dobu jej však hartvíkovičtí hasiči, kteří akci pořádají, připravit nemohli. Chybělo by jim totiž to nejdůležitější. „Měli jsme problém sehnat kapelu. Jak trochu zaváháte, tak v ty obvyklé termíny jsou všechny zadané. Tudíž jsme museli počkat až na dnešek,“ vysvětluje Michal Pelikán, který má organizaci akce na starosti.

Čekání se však vyplatilo, protože kapela Rouchovanka, to je zkrátka sázka na jedničku. Malebnou vískou zní tóny ryčné kutálky, maškary se vrtí do rytmu, lidé v domech je vítají nejen tradičními koblihami, řízky a lahodnými likéry, ale hlavně dobrou náladou. Jako třeba u Ondráčků. „Chcete ořechovku, nebo slivovici?“ ptá se Hana Ondráčková. „Slivovici!“ zní unisono – a řetízkující pálenka už teče do panáčků.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

K Ondráčkům zamířila i trojice oblečená do parádních napoleonských stejnokrojů. Podobné postavy zřejmě nechodí nikde jinde, v tom jsou Hartvíkovice skutečně výjimečné. „Jdeme přímo od Slavkova,“ vtipkuje Hana Černá, která má císařské vojáky na povel. „Jsme členové klubu vojenské historie Monarch a paní Ondráčková nám ty uniformy šije,“ podotýká napoleonská vojákyně.

Ne všichni ale na sobě mají nějaký převlek. S maskami chodí množství zdejších hasičů, kteří opatrují hlavně pokladničky a demižony. Genderově je tato skupina naprosto vyvážená – uniformované pány doplňují i dívky, které si dnešní den zjevně užívají. „Chodíme každý rok,“ přikyvují. „Já byla tak čtyřikrát,“ říká jedna. „Já pětkrát,“ přebíjí ji další. „A já jdu poprvé…,“ doplňuje třetí a zřejmě chce ještě něco dodat, když najednou si všímá jednoho podstatného faktu: „Jéje, kluci nám už odcházejí, tak rychle za nimi,“ vyhrkne a v tu ránu, jako když střelí do vrabců – celá skupina je rázem na druhé straně ulice, kde se připojuje k mužské části hasičského sboru.

V průvodu nechybí ani množství dětí doprovázených rodiči. Některé z nich zjevně vůbec netuší, proč tu jsou, ale kdy jindy mohou po ulici chodit v převleku za princeznu, policistu nebo třeba tygra, aniž by to vzbudilo nežádoucí pozornost. Hartvíkovice jsou však celkem velké a některé malé účastníky začnou záhy bolet nohy. „S tím jsme samozřejmě počítali. Děti si odpočnou a od čtyř hodin pro ně máme v kulturním domě připravenou diskotéku, aby si dnešek jaksepatří užily. Nu, a od osmi večer tam bude masopustní posezení pro nás dospělé,“ usmívá se organizátor Michal Pelikán, zatímco průvod přichází k dalšímu domu.

Z něj vychází mladá dáma, všechny obdarovává chlebíčky, do pokladniček přidává další bankovky a pak zve dospělé masky na štamprli. Tak jako tomu má být na každém masopustu – a je úplně jedno, že ten hartvíkovický se letos koná tak pozdě. Tradice je zkrátka tradice.