Na řezbářském sympoziu vzniklo pět soch s pohádkovou tematikou. „Rozhodli jsme se, že tři sochy věnujeme do tří velkobítešských mateřských školek. Školky si ale sochy musely zasloužit, a to prostřednictvím výtvarné soutěže. Vítěz si mohl vybrat, kterou sochu chce. Nejvíce se líbila Káťa a Škubánek,“ vyjádřil se Josef Jelínek.

Soutěž školek ale nebyla jediným kláním, které si Bítešané užívali. Ke slovu se dostala i soutěž v pojídání bramboráků, na níž se maxijedlík Jaroslav Němec utkal se dvěma týmy. „Byly v nich dvě dvojice, řezbáři a pořadatelé. Dopadlo to tak, že maxijedlík, přestože byl sám proti dvojicím, v soutěži zvítězil,“ usmál se Josef Jelínek.

Za pět minut spořádal Jaroslav Němec dvacet bramboráků, čímž dostál své pověsti maxijedlíka. Soutěž ve Velké Bíteši absolvoval v podstatě v rámci tréninku. „Chystám se do Las Vegas na soutěž v pojídání hot dogů. Takže se teď o něco více zapojuji do jednotlivých výzev. Naposledy to byla soutěž v pojídání zmrzliny,“ nechal se slyšet Jaroslav Němec.

Maxijedlík se výzev rozhodně nebojí. „Vyhledávám spíše externí výzvy. Třeba v pojídání nejsmradlavějšího jídla na světě, což je surströmming, kvašený sleď ze Švédska. Už jsem ho jedl asi desetkrát. A jedl jsem i tarantuli, největšího suchozemského pavouka. A taky dvanácticentimetrového štíra,“ vyjmenoval Jaroslav Němec.