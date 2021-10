S chovem čmeláků se prý Jaroslavovi Kárníkovi dařilo. „Stačilo vybrat venku na mezi celé hnízdo. Čmeláky jsem choval ve staré krabici od pěti kil cukru. Létali ven a vraceli se zpět jako do skutečného hnízda,“ popsal včelař svoje první úspěchy. U nich doma měl včely naposledy jeho pradědeček v roce 1890. Pan Jiří začínal zhruba o sto let později se šesti úly. Dneska jich má padesát. „Med samozřejmě prodáváme takzvaně ze dvora, ale ceny se snažím držet v rozumných mezích. Jenže podražily včelařské potřeby a krmení jde nahoru, tak musí nahoru bohužel i cena,“ povzdechl si.

Soutěž slza medu založila včelařka Eva Kučerová. „Když jsem viděla, že v názvu výstavy jsou brambory, ovoce, zelenina a med, ale med nikde nevidět, rozhodla jsem se to změnit. Oslovila jsem včelaře i odborníky,“ vysvětlila. Letos se soutěž Slza medu konala už počtvrté. Přihlásilo se do ní 26 včelařů z Vysočiny. „Vzorky jejich medu posílám odborníkům do včelařského ústavu v Dole. Ti vzorky posoudí a prozkoumají. Musím říci, že za čtyři roky se mi nestalo, že by nějaký med z Vysočiny označili za nekvalitní,“ zdůraznila Kučerová.

Vítězové soutěže o nejlepší brambory



1. Zemědělské družstvo Bystřina Olešenka odrůda Santera



2. Sativa Keřkov a.s. odrůda Kariéra



3. Havlíčkova Borová zemědělská a.s. odrůda Gala

Hlavními organizátory výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor jsou přibyslavští zahrádkáři. „Bohužel poslední dva roky se výstava nekonala kvůli koronaviru. Letos to konečně vyšlo. Návštěvníci přibyslavských radničních sklepů uviděli 290 výpěstků, z toho je 250 vzorků jablek, zbytek jsou hrušky, ořechy a další. Sešlo se i 40 kusů zeleniny,“ řekl předseda spolku Václav Henzl.

Výstava se koná každý rok ve sklepení přibyslavské radnice. Je neprodejní, ale přesto se na ni návštěvníci hrnou v celých zástupech. „Jezdíme sem s rodinou každý rok. Máme doma pár ovocných stromů a malou zeleninovou zahradu. Hledám tady inspiraci a někdy tiše závidím,“ poznamenal Petr Fiala z Havlíčkova Brodu.

Soutěž o nejlepší brambory dala podle Lidmily Kameníkové, uznávané odbornici na pěstování brambor, porotě pořádně zabrat. „Museli jsme ochutnat celkem 30 vzorků,“ zdůraznila. Důležitý byl také vzhled a barva. Podle Kameníkové brambory na Vysočině i letos trpí špatným počasím. Výnos je podprůměrný, hlízy jsou přerostlé a praskají.