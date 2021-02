Aktuálně jednají sportovci o spolupráci s městem. „Vstoupili jsme do jednání se všemi stranami, kterými jsou kromě města Havlíčkův Brod také TJ Jiskra Havlíčkův Brod a Okresní sdružení sportů, a usilujeme o získání pozemku pod ubytovnou Sport. V těchto místech bychom chtěli postavit dvě fotbalová hřiště a tréninkové zázemí pro mládež,“ vysvětlil předseda klubu FC Slovan Pavel Mazánek. Tuto vizi představil obyvatelům Havlíčkova Brodu také ve vysílání regionální brodské televize. Podle Mazánka sportovci moc na výběr nemají. Najít ve městě plochu, kam by se vešla dvě fotbalová hřiště není možné.

Stavbu centra umožní podíl z prodeje fotbalisty Tomáše Součka z pražské Slavie do klubu anglické Premier League West Ham United. Podle smlouvy má proto FC Slovan nárok na deset procent z prodejní ceny hráče. Podle informací Deníku na účtu klubu přibude celkem 43 milionů korun ve formě splátek. „Ano určitý objem peněz již klub obdržel, jedná se asi o čtvrtinu částky,“ potvrdil Deníku Pavel Mazánek starší, předseda Okresního sdružení sportu.

Tomáš Souček na havlíčkobrodské radnici

Fakt, že by současná ubytovna Sport z Havlíčkova Brodu zmizela, považují někteří obyvatelé Brodu za vítaný krok. „Ubytovna Sport není ozdoba města. Když ji zbourají, žádná škoda,“ konstatoval například Petr Jirka z Havlíčkova Brodu. Jak dodal, nová sportoviště město potřebuje. „Můj syn hraje fotbal. Takže to samozřejmě vítám. Ale nejen kvůli synovi. Myslím že dnešní mládež která za covidu zlenivěla, sportovat potřebuje,“ zdůraznil sportovec.

Moderní sportoviště v Brodě



Dvě nová tréninková hřiště budou na místě bývalé ubytovny. Hlavní organizátor FC Slovan.

Stavbu centra umožní podíl z prodeje fotbalisty Tomáše Součka z pražské Slavie do klubu anglické Premier League.

Na účet klubu FC Slovan přibude 43 milionů korun ve splátkách.

Aktuálně klub obdržel asi čtvrtinu částky.

Vybudování sportoviště potrvá několik let.

Zbořit ubytovnu Sport a místo po ní rsportovní areál. To podporuje i brodský zastupitel Milan Plodík. „Sport byl ubytovna jen pro určitý typ lidí. Navíc v územním plánu města jsou pozemky kolem ubytovny vyhrazené pro sportovní účely. Když na stavbu dvou hřišť jsou peníze, proč ne,“ konstatoval zastupitel.

Pozemky kolem ubytovny Sport vlastní podle mluvčí městského úřadu Aleny Doležalové město Havlíčkův Brod. Budovu ubytovny využívá Okresní sdružení sportů. „V současné době jednáme s Okresním sdružením o převodu ubytovny Sport na město. Pak bychom pozemky scelili a poskytli je FC Slovan,“ upřesnil další postup místostarosta města Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal.

Setkání Tomáše Součka s fanoušky na havlíčkobrodském náměstí

Havlíčkobrodští zastupitelé už souhlasili, že ubytovnu včetně pozemků převezmou do majetku města. Ubytovna Sport není žádný zděný hotel, ale je to budova složená ze starých stavebních buněk a nejlepší léta má za sebou. Je v ní pár pokojů, kancelář Okresního sdružení sportu a hospoda. V současné době je hospoda zavřená.

Podle předsedy Okresního sdružení sportu Pavla Mazánka staršího je ale stavba tréninkového centra běh na hodně dlouhou trať. „Bude to trvat několik let. Minimálně čtyři až pět. Aspoň já to tak vidím. Zatím jednáme s městem,“ upřesnil Pavel Mazánek.