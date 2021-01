„Teď už běhám strašně málo, jen někdy v Čáslavi na stadionu nebo v parčíku. Říkám si, že bych i chtěla běhat víc, ale pořád se vymlouvám třeba na úklid nebo mytí oken,“ řekla předloni v rozhovoru pro Deník.

Na sport ale nezanevřela, své kolegy sleduje alespoň v televizi. „Když je můj oblíbený biatlon, tak musím dokonce přehazovat tréninky, abych se mohla dívat. Vždy se na něj moc těším. Pak mám ráda samozřejmě i atletiku a běhání. Podívám se ale i na tenis, hokej… Sport zkrátka vždycky byl a bude můj život,“ svěřila se tehdy oslavenkyně.

Jarmila Kratochvílová



- narodila se 26. ledna 1951

- pochází z Golčova Jeníkova

- žije v Čáslavi

- je držitelkou rekordu v běhu na 800 metrů

- tuto trať zaběhla za 1:53,28

- získala Kamennou medaili Kraje Vysočina, Stříbrnou pamětní medaili Senátu a medaili Za zásluhy 1. stupně

V současné době žije v Čáslavi a trénuje mladé atlety. „Z atletiky jsem vlastně nikdy nevypadla. Někdo skončí a jde dělat něco jiného, já jsem skončila a začala jsem trénovat děti. Měla jsem pod svými křídly dobré holky. Jednou z nich je třeba Lída Formanová,“ vyzdvihla trenérka.

Věnuje se jim pětkrát týdně, ale vychovat z nich závodníky úrovně někdejší mistryně světa Ludmily Formanové, která Kratochvílové také prošla „pod rukama“, není snadné. „Generace těch mladých je trošičku jinde, než to bylo dřív,“ všimla si.

„Chtěli by mít všechno brzo, hned teď, ale úplně tomu podřídit něco víc, to ne. Lída byla ještě vychovaná tím, co bylo před tím. S Hankou Benešovou chtěly pracovat, chtěly něčeho dosáhnout,“ zavzpomínala Kratochvílová.

I tak ale věří, že se překonání svého rekordu už brzy dočká. „Jak sleduji ty holky na osmistovku, tak některé se mi hodně líbí a věřím, že to mohou dokázat,“ řekla přesvědčeně.

Jak sama Deníku řekla, nejvíce si váží toho, že nezblbla. „Ale závodili jsme v úplně jiné době. Někdy si říkám, jestli bych vůbec světový rekord měla, kdyby mi na každém mítinku nabízeli za start slušné peníze a pořád bych závodila,“ dodala česká legenda.