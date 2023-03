Denní rozvrh

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

To, co ostatní vnímají jako nepříjemné, je pro lidi s poruchou autistického spektra naopak nezbytné. Potřebují vědět, co budou v daný den a týden dělat. Znát přesný rozvrh svých činností je pro ně důležité. Slouží jim při orientaci v čase. Například i taková návštěva lékaře je pro ně nekomfortním vybočením z jejich stereotypu a je potřeba je na to dlouho dopředu připravovat, jak bude taková situace vypadat a jakým způsobem se odehraje. Piktogramy na nástěnce jim tak ukáží, jaké činnosti a v jakém pořadí je v daný den a týden čekají.

