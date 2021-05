Reagují tak na aktuální trend koronavirové doby, který s sebou přinesl nejrůznější omezení včetně uzavření penzionů a hotelů. „Loni jsem vyklučil vinohrad v Sůdných a nyní tam umožňuji svým zákazníkům přenocovat. Nevede tam asfaltka a není tam elektřina. Na druhou stranu jsem tam postavil kadibudku, zbudoval ohniště a přivedl vodu. Co víc člověk potřebuje, když vyjde počasí? Osobně z toho mám dobrý pocit, když se někdo ráno probudí a zavolá, že se nikdy líp nevyspal,“ vyprávěl vinař Pavel Lacina z Velkých Pavlovic na Břeclavsku.

Do Bezkempu, tedy kempování nadivoko, se připojila například i Klára Padalíková z nedalekých Dolních Věstonic. „S přítelem v karavanu vyrážíme jak za krásami Česka, tak i do zahraničí. V létě do Itálie a v zimě třeba na Červenohorské sedlo. Především teď v době covidové jsme poznali, jak je skvělé, když je člověk nezávislý a může vyrazit kamkoli, kam chce,“ zdůvodnila žena.

I proto se zhruba před dvěma lety s partnerem rozhodli sami takzvaný Bezkemp provozovat. V jejich případě s kapacitou asi sedmi aut. „Bezkempy nabízí vlastně jen louku ke stání a přenocování. Bonusem může být třeba suchý záchod. Musím říci, že poptávka je neuvěřitelná,“ zmínila Padalíková.

S prázdným autem

Dokonce až osmnáct obytných aut najde od loňského června zázemí v areálu vinařství Malý vinař ve Velkých Bílovicích. Jejich Stellplatz Park 'n' wine splňuje všechny podmínky servisního místa. „Nechtěli jsme stavět ani hotel, ani penzion. Zároveň jsme ale chtěli zasáhnout určitou cílovou skupinu s nabídkou, která není úplně obvyklá. Karavany a obytná auta u nás mohou stát osmačtyřicet až dvaasedmdesát hodin. Lidé přijedou s prázdným autem, u nás si mohou napustit vodu, připojit se na elektřinu, vylít si chemický záchod a vypustit takzvanou šedou vodu. Většinou vyrazí na kola, ve vinařství si pak dají víno a zase odjedou,“ přiblížil ve zkratce vinař David Mádl.

I on potvrdil, že zájem ze strany lidí je obrovský. „Od té doby, co mohou lidé přes okresy, máme prakticky stále plno. Morava zkrátka táhne,“ usmíval se.

Zkušenosti mají se Stellplatz Park 'n' wine výborné. „Z devětadevadesáti procent jsou lidé vyznávající tento styl turistiky příjemní a srdeční. Jsou rádi, že zde mohou v klidu stát, a protože je areál pod kamerami, nemusejí mít o svá auta obavy. Jezdí k nám z celé republiky. Z Kyjovska, Liberecka, ale i z jižních Čech nebo ze Slovenska, když můžou,“ prozradil Mádl.

Turisticky atraktivní lokalitou je také rybník u obce Suchý na Blanensku a jeho nejbližší okolí. Tamní kemp je vyhlášený díky čisté rybniční vodě a čerstvému vzduchu. Nachází se totiž v podobné nadmořské výšce jako slovenský Poprad. Oblíbený je také díky rozsáhlé síti cyklotras Drahanskou vrchovinou. Nyní v okolí rybníka stojí kolem čtyři sta dvaceti chat, v kempu je možné postavit přes čtyři sta stanů a zhruba devět desítek karavanů. „Celoročních karavanů teď máme v kempu kolem sedmdesáti. Rok od roku zájem stoupá. V posledních letech byl nárůst zhruba o deset karavanů ročně. Jezdí i turisté s obytnými vozy. Ty jsou v poslední době v módě. Máme tu rybník s čistou vodou, krásné cyklotrasy a přírodu. Lidé se k nám rádi vracejí,“ řekl starosta Suchého Jakub Hlubinka.

Zbudovat parkoviště pro obytná auta a karavany má také vedení Velkých Pavlovic na Břeclavsku. "Vzniknout by mohlo v místech bývalého koupaliště při výjezdu z města ve směru na Bořetice. "Elektřina je zde přivedená, počítáme i s možností napojení se na vodu a s čištěním chemických záchodů. Už dříve jsme se o tom bavili se zástupci dalších obcí mikroregionu Modré Hory, ovšem nenašli jsme žádné vhodné místo. Rádi bychom požádali i o dotaci," přiblížil starosta města Jiří Otřel.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy získaly karavany a obytná auta na popularitě především v době od začátku koronavirové pandemie. „Domnívám se, že o část z ní zase přijdou, až pandemie odezní. Přechodně to tedy zlatý důl je, avšak trvale ne. Jde prostě o určitou znouzectnost, optimisticky viděno módní vlnu, kterou spustily pandemické okolnosti. Ale která se zase přelije, ačkoli něco tu po ní něco už zůstane. Lidé se karavanů nezbaví, jen už růst jejich popularity – a růst tržeb jejich prodejců – nebude zdaleka takový jako právě teď,“ okomentoval člen Národní ekonomické rady vlády.

Mezi Čechy je hodně peněz

K nákupu karavanů a obytných vozů podle něj přispívá i fakt, že je mezi Čechy obecně hodně peněz. „Pětasedmdesáti procentům populace neklesly během pandemie příjmy, osmi procentům naopak narostly. Češi během uplynulého roku hromadili úspory více než čtyřikrát rychleji než v průměru v předpandemických takřka dvaceti letech. Samozřejmě, zásadním důvodem je to, že stát během pandemie za cenu enormního navýšení veřejného dluhu zachraňoval a zachraňuje pracovní místa. Za část úspor, které Češi takto nakupili, nyní nakupují zhusta právě karavany a obytné vozy, případně jiné druhy vozů na ty obytné předělávají,“ sdělil Kovanda.

Češi si podle něj uvědomují, že s leteckou dopravou na dovolenou to letos bude složité podobně jako loni. „Takže i za to, co ušetří za letecký zájezd k moři, mohou karavan vybavit. Pandemie zkrátka ukazuje, že existují i jiné způsoby trávení dovolené,“ poznamenal ekonom.

Doslova praskat ve švech podle něj letos budou i kempy. „Česko je jedinou zemí Evropské unie, kde během pandemie prakticky nedošlo k poklesu počtu přenocování v tuzemských kempech. Akorát zahraniční klientelu nahradila ta česká, včetně majitelů karavanů. Autokempy rozšiřují příslušná stání, což boom karavanů jen umocňuje. Prodeje těchto druhů aut během pandemie stoupl až o stovky procent,“ překvapil Kovanda.