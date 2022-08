FOTO: Hasiči z Třebíčska zachraňovali vzácnou Pravčickou bránu a Sokolí hnízdo

Onou „ukecanou ženskou“ myslel vedoucí Percht. „Jsme z Mladoňova, to je mezi Olomoucí a Šumperkem. Už spolu takhle tancujeme šestnáct let. Já totiž měla na mateřské pocit, že mám hrozně moc volného času, tak jsem založila naši taneční skupinu,“ vylíčila Dagmar Moravcová, aby vzápětí se svými svěřenkyněmi předvedla tanec jako vystřižený z Noci na Karlštejně. A aby toho nebylo málo, posléze pozvala do kola i diváky. Ti se rozhodně nenechali dlouho pobízet, takže Podzámecká niva se rázem stala tanečním sálem pod širým nebem s desítkami tanečníků.

Středověké slavnosti, jimiž si Třebíč připomíná svůj zápis na Seznam Unesco v roce 2003, si nemohly přát lepší zahájení. Pokračovat budou až do neděle, přičemž páteční a sobotní večer se na Podzámecké nivě odehraje několik koncertů. Vstup je jako vždy zdarma.