V seriálu v něm Karel Arazím vozil dvojčata. „Kočárek jsem objevil náhodou na půdě domu, který jsem před třiceti lety koupil v Bystřici. V seriálu v něm vozí dvojčata, původně byl vyrobený pro trojčata. Do loňského roku jsme to nevěděli. Jednou tu však byla pamětnice a říkala, že ví co je to za kočárek,“ vypráví Prosecký.

V muzeu o zajímavé věci není nouze. Mezi historickými auty vyčnívá například dakarská motorka. „Ta je tu teprve od neděle. Ivo Kaštan s ní zajel dva ročníky Paříž Dakar. Této motorky byly vyrobeny pouze tři kusy. Jeden je bůhvíkde, druhý je vystavený v Austrálii a tu třetí Ivo Kaštan zapůjčil sem,“ vysvětluje Prosecký.

V muzeu je dalších asi třicet osobních aut a šest nákladních. Má také spoustu starých motorek, ke kterým se podle jeho slov dostal náhodou. „Chtěl jsem jich maximálně pět, ale pak jsem vždycky někam jel a jelikož jezdím s velkým autem, tak občas nějakou přivezu,“ neskrývá majitel svu vášeň.

Auto z boje o rozhlas

V muzeu má František Prosecký opravdu raritní kousky. Nejstarší jsou z roku 1928. „Nejcennější je však pro mě to, co poprvé koupil můj táta. A největší historickou hodnotu má asi Tatra 57A v kombiku. Ta je celá původní. Toto auto v roce 1945 odváželo postřelenou ženu, když byly boje o rozhlas. Mám k tomu i dokumentaci,“ říká. Když auto kupoval, vůbec prý neznal jeho historii. „Nevěděl to ani majitel. Vyrobili jich jen pár kousků. Když jsem automobil koupil, nebylo renovované a stálo na původních pneumatikách, které byly i na fotkách z toho místa,“ vzpomíná.

Muzeum je v květnu, červnu a září otevřeno o víkendech. V červenci a srpnu sem mohou návštěvníci každý den od desíti do pěti hodin. Pravidelně v létě František Prosecký pořádá sraz veteránů jako vzpomínku na svého otce. Letos se uskuteční již 17. ročník.