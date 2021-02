Na 100 procent za 21 dnů: druhý blok Dukovan jede na plné obrátky přesně 35 let

Od svého spuštění vyrobila množství elektrické energie, které by pokrylo sedmiletou spotřebu celé České republiky. Jaderná elektrárna Dukovany dosud dodala do sítě 464 milionů megawatthodin energie. V neděli uplyne přesně pětatřicet let od okamžiku, kdy její druhý výrobní blok dosáhl plného výkonu.

Jaderná elektrárna Dukovany. | Foto: Jaderná elektrárna Dukovany

Vystoupal na něj po jednadvaceti dnech od spuštění a necelých jedenáct měsíců po dosažení plného výkonu na prvním bloku. „Přestože jsme spouštěli v pořadí už druhý blok, pořád to byl jeden z nejdůležitějších momentů výstavby elektrárny, kterou naše společnost potřebovala pro zajištění soběstačnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny," řekl tehdejší směnový inženýr provozu elektrárny Jaroslav Vokurek. Od března pak následoval půlroční zkušební provoz druhého bloku. „Od 21. září 1986 se dodávka bezemisní elektrické energie z Dukovan trvale zvýšila na dvojnásobek. Ve stejnou dobu se technici na třetím bloku připravovali na první zkoušky těsnosti systému a funkčnosti zařízení," zmínil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Od začátku provozu si modernizace elektrárny a s ní spojené záležitosti vyžádaly desítky miliard korun. „A stále hledáme možnosti zlepšování a nová technická řešení. Vyvíjí se i podmínky pro provoz elektrárny a my tak v předstihu reagujeme, abychom splňovali nejen současné, ale i budoucí požadavky na její dlouhodobý provoz," vysvětlil ředitel elektrárny Roman Havlín. Elektrárnu Dukovany tvoří čtyři výrobní bloky, osm turbosoustojí, osm chladících věží. „Ročně vyrobí přes čtrnáct milionů megawatthodin elektrické energie a společně s Jadernou elektrárnou Temelín dlouhodobě pokrývají přes čtyřicet procent spotřeby v zemi," upřesnil Bezděk. Doplnil, že vedle dukovanské elektrárny má v budoucnu vzniknout nový jaderný zdroj. „Loni v březnu podala společnost ČEZ žádost o jeho umístění a v srpnu s ministerstvem průmyslu a obchodu podepsala dvě ze tří smluv mezi státem a ČEZ k přípravě výstavby," sdělil.