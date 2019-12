Fler trhy jsou v podstatě pokračováním Fleru – největšího virtuálního internetového tržiště, kde je možné nakupovat a prodávat výrobky tvořené rukodělnými technikami. Z virtuální reality se takto výrobky dostanou přímo k nakupujícím, uvidí je takzvaně naživo, mohou si na ně sáhnout a zblízka si je prohlédnout.

„České ručičky jsou šikovné. Je to prostě tak. Fler dává možnost lidem, aby ukázali světu, co umí, a že se svým řemeslem mnohdy dokonce uživí. Můžeme se o tom přesvědčovat na webu i na vlastní oči díky Fler trhům. Není nad to si výrobky dobře prohlédnout, osahat, vyzkoušet a poznat jejich kvalitu a nezaměnitelný punc ruční práce. Ale především se osobně setkat s tvůrci, kteří své nápady zhmotňují a svojí kreativitou naplňují atmosféru,“ vysvětlila Monika Hanslová z Nového Města na Moravě, která je velkou milovnicí originálních, ručně zpracovaných výrobků.

Monika Hanslová zboží na Fleru nejen obdivuje, ale také sama vyrábí. „Mým snem bylo zkusit si Fler trh z druhé strany stolu. Před necelým rokem jsem se pustila do tkaní na stolním tkalcovském stavu a po práci se občas proměňuji v „Tkadlenu z podkroví“. Jak se říká, ručně vyrobený oděv zahřeje dvakrát - na těle, ale ještě více na duši,“ usmála se Monika Hanslová.

Nejen ji, ale také další tvůrkyně mohou milovníci originálů a kvality potkat na novoměstském Fler trhu, který se uskuteční v sobotu 7. prosince v tamním kulturním domě. „Když jsme s Fler trhy před pár lety začínali, byli prodejci pouze v předsálí. Teď je zaplněný i velký sál a prodejců se nám hlásí tolik, že už dokážeme uspokojit méně než padesát procent zájemců,“ řekla ředitelka Novoměstských kulturních zařízení Veronika Teplá.

V Novém Městě na Moravě stanovili Fler trhům pravidelné termíny, konají se na jaře a na podzim. „Zvykli si k nám chodit jak prodejci, tak i nakupující. My se jim snažíme zpříjemnit den nějakými bonusy navíc, například kavárničkou, dětským koutkem nebo workshopy,“ prozradila Veronika Teplá.

Novoměstský kulturní sál pojme okolo padesáti prodejců, kteří nabízí nejrůznější zboží. „Lidé už dnes nemají potřebu nakupovat komerční zboží, raději si vyberou nějaký originál. Na podzimní Fler trh chodí nejčastěji nakupovat vánoční dárky. V prodejní době projde Fler trhem okolo dvou tisíc lidí,“ prozradila Veronika Teplá.

Nové Město na Moravě ovšem není jediným místem na Žďársku, kde se Fler trhy konají. V sobotu se mohli o šikovnosti svých sousedů a lidí z okolí přijít přesvědčit zájemci do Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou. „Ráda se dívám na rukodělné práce a originály, které nejsou k mání v obchodech. Také se tam scházím s kamarádkami, které samy prodávají. Mezi návštěvníky vždy potkám spoustu přátel,“ objasnila svou zálibu ve Fler trzích Ivona Ročárková ze Žďáru nad Sázavou.

„Mimo jiné tam prodává své výrobky i moje dcera, která tvoří pod jménem Obchůdek u Trpaslíka a vytváří hlavně pro děti výrobky z filcu. Nejčastěji zůstávám u stánku Lucie Ernestové z Chrudimi, která svými obrázky zdobí kabelky, pouzdra a mnoho dalších věcí. Také vždy odcházím s nějakým hrnečkem z keramické dílny Bára,“ prozradila své oblíbence z Fleru Ivona Ročárková.

Ani Třebíč ale nezůstává v oblibě nabídek originálních věcí od fler výrobců pozadu. Letos se už poněkolikáté uskutečnil Třebíčský fler jarmark pořádaný třebíčskou Flerparádou. Nabídl nejen ručně a řemeslně zpracované výrobky od tvůrců z regionu a okolí, ale také možnost vyrobit si originální dárek.