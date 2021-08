Popraviště na vrcholku kopce Hora nebývalo právě příjemným místem. Pro výstrahu se tam věšeli zločinci všeho druhu. Lapkové, mordýři a mnozí další. Archeologický výzkum, který se v místě někdejšího popraviště před nedávnem uskutečnil, přinesl zajímavé výsledky. „Popravení tam viseli poměrně dlouho. Jejich ostatky pak byly zakopány přímo na tom místě. Takže se tam našlo mnoho kosterních pozůstatků,“ uvedl ředitel Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem Vladimír Cisár.

Archeologové tam mimo jiné nalezli i na kosterní pozůstatky chlapce ve věku okolo třinácti let. I on s největší pravděpodobností skončil stejně, jako ostatní hříšníci. Byl popravený. „Ovšem hned poté, co byl oběšený, ho zřejmě sundali a jeho tělo zahrabali. Kosterní pozůstatky byly komplet zachovalé. U ostatních to tak nebylo,“ nastínil Vladimír Cisár.

Pod někdejší šibenicí bylo nalezeno celkem čtrnáct lidských koster. Mnohé z nich nebyly kompletní. „Je to asi jen část těch, co byli na tom místě popravení. Ostatní byli zahrabáni někde v okolí,“ podotkl Vladimír Cisár.

Oběšenci museli být vidět

Bystřické popraviště bylo nejvíce využíváno v patnáctém století. Místu se tehdy říkalo Šibenná hora. Její vrchol byl bez lesního porostu, to aby byla těla oběšenců zdaleka vidět. „V jihlavských smolných knihách je připomínaný lapka Šrám. Toho si v Bystřici podali. Za všechno, co tam napáchal, ho stihl spravedlivý trest. Smrt oběšením. Byl to nejznámější lapka v okolí,“ přibližuje nechvalně slavného lupiče ředitel bystřického muzea.

Šrám byl ale jen malou rybou. I když jeho činy byly nezpochybnitelné, byl tady ještě někdo, kdo spravedlnosti unikl. „Lapkové bývali ve službách velkých pánů. Na mučidlech sice své „zaměstnavatele“ vyzradili, ale protože to sahalo až do nejvyšších kruhů, tak se jim pro jistotu nevěřilo. Úředníci si prostě nechtěli zadat. Vlastně to tak funguje dodnes,“ neubránil se úsměvu Vladimír Cisár.

Na kosterních pozůstatcích popravených jsou jasně patrné stopy po mučení. Obvinění byli totiž vyslýcháni útrpným právem. „Jsou na nich vidět nesmírně brutální zásahy,“ podotkl Vladimír Cisár.

O obviněných mluví mimo jiné i městské knihy. Jeden ze zápisů připomíná ženu, která měla zabít své novorozené dítě. „Přiznala se na právu útrpném,“ potvrdil ředitel bystřického muzea.

Kat dojížděl z Poličky

Vzhledem k tomu, že Bystřice neměla vlastního kata, muselo si ho město „vypůjčit“. Jezdil z Poličky. „Když byl v Bystřici, bydlel v domku pod Horou. Půjčit si kata byla poměrně drahá záležitost, protože se na něj muselo složit město i okolí. Kat nejen věšel, ale také stínal, lámal v kole a mučil obviněné,“ popsal náplň práce mistra popravčího Vladimír Cisár.

Ve stopách obviněných a mistra popravčího se zanedlouho vydají i všichni zájemci o tuto poněkud ponurou část bystřické historie. Město totiž chystá naučnou stezku, která povede až na vrchol Hory. Trasa s naučnými panely se ale nebude zaobírat jen krvavými dějinami.

Chybět tam nebudou ani odpočinková místa s lavičkami a hrací prvky pro děti. „Naučná stezka má pracovní název Kozí. Chceme ji třicátého srpna slavnostně otevřít. Spojíme to s koncem prázdnin, takže počítáme i s atrakcemi pro děti,“ informoval bystřický starosta Karel Pačiska.

Kozí stezka začne v lomu pod Horou. Návštěvníci po ní vystoupají až ke třem křížům. „Vrchol nestihneme do slavnostního otevření upravit, ale do konce roku to už bude všechno hotové,“ slíbil Karel Pačiska.