V jihlavské nemocnici zemřel minulé úterý muž, ročník 1962, který trpěl chronickým onemocněním a následně onemocněl chřipkou typu A se závažným průběhem. „Muž byl hospitalizován na ARO jihlavské nemocnice v pondělí 3. února,“ doplnila informace k prvnímu úmrtí na chřipku na Vysočině v současné chřipkové sezoně ředitelka protiepidemického odboru na Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina Alena Dvořáková.

Přibyl i sedmý případ chřipkového onemocnění se závažným průběhem, v Pelhřimově byla s chřipkou typu A hospitalizována jedenaosmdesátiletá žena.

Po nárůstu akutních respiračních infekcí o jedno procento bylo na konci předešlého týdne na Vysočině 1865 nemocných na sto tisíc obyvatel. Hranici dvou tisíc případů překročila nemocnost na Havlíčkobrodsku (2178 případů), hranici epidemie, tedy 1700 případů, na Třebíčsku (1726). Na Žďársku nemocnost v posledním týdnu o devatenáct procent klesla, aktuálně je v tomto okrese 2127 nemocných na sto tisíc obyvatel.

V minulém týdnu přibylo nemocných mezi dětmi. „Ve věkové kategorii do pěti let marodí 5053 dětí, ve věkové skupině školáků od šesti do čtrnácti let je 4175 nemocných na sto tisíc dětí,“ doplnila čísla Alena Dvořáková.

Minulý týden zůstaly alespoň na několik dní zavřené školy ve Škrdlovicích na Žďársku, v Počátkách na Pelhřimovsku a v Krásné Hoře na Havlíčkobrodsku. V tomto týdnu už přistoupily ke stejnému opatření MŠ Puklice a ZŠ a MŠ Krahulčí, obě na Jihlavsku. Tyto školy a školky zůstanou uzavřené od 12. do 14. února. Už od 11. února se zavírá MŠ Oudoleň na Havlíčkobrodsku.

V rámci celé České republiky přibyla necelá dvě procenta nemocných, aktuálně je 1896 akutních respiračních onemocnění na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší nemocnost je ve stejných regionech jako v minulém týdnu. Plzeňský kraj hlásí 2196 případů, Moravskoslezský kraj 2166 nemocných a na sto tisíc obyvatel a sousední Jihočeský kraj 2023 nemocných a rovněž sousední Jihomoravský kraj 2017 nemocných.

Letošní epidemie se podobá té před dvěma lety. V roce 2018 bylo v šestém kalendářním týdnu na Vysočině 1851 akutních respiračních onemocnění na sto tisíc obyvatel, republiková nemocnost měla tehdy hodnotu 1882 případů.

Nemocnost na Vysočině v 6. kalendářním týdnu

5. TÝDEN 6. TÝDEN ZMĚNA

Okres HB 1900 2178 +15%

Okres JI 1385 1603 +16%

Okres PE 1597 1631 +2%

Okres TR 1569 1726 +10%

Okres ZR 2613 2127 -19%

Kraj Vysočina 1840 1865 +1%

Česká republika 1865 1896 +2%

Zdroj: KHS

Zákaz návštěv v lůžkových zařízeních na Vysočině

Alzheimercentrum Jihlava od 14. ledna

Vysočinské nemocnice Humpolec, odd. následné péče od 24. ledna

Domov důchodců Proseč u Pošné od 30. ledna

Nemocnice následné péče Háj, Ledeč nad Sázavou od 1. února

Domov pro seniory Na Bradle, Světlá nad Sázavou od 3. února

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (vybraná odd.) od 3. února

Senior Home Telč od 4. února

Psychiatrická nemocnice Jihlava od 5. února

Nemocnice Pelhřimov od 6. února

Nemocnice Havlíčkův Brod od 7. února

Nemocnice Třebíč od 7. února

Domov pro seniory Reynkova Havlíčkův Brod od 8. února

Domov pro seniory Pelhřimov od 10. února

Domov pro seniory Třebíč Koutkova-Kubešova od 10. února

Domov pro seniory Stříbrné terasy Jihlava od 10. února

Poznámka: V Senior Home Telč platí zákaz návštěv do 18. února, v ostatních zařízeních do odvolání.

Zdroj: KHS Kraje Vysočina