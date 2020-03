Nakazil se od svého spolubydlícího. „Nějaký čas strávil v Turecku. Vrátil se v neděli 8. března. Zanedlouho začal pociťovat příznaky nachlazení. Jelikož měl za to, že ho skolil teplotní rozdíl po návratu, byl přesvědčen, že se opravdu jedná jen o nachlazení. Později se ale ukázalo, že si přivezl suvenýr v podobě koronaviru,“ začíná s vyprávěním Volek.

U Jakuba pak symptomy odstartovaly zhruba po týdnu. „Od úterý mám stejné příznaky při běžném nachlazení. Jsem unavený, mám občasné bolesti hlavy, které nejsou nijak zvlášť nesnesitelné, a ucpaný nos. Během dne můj stav kolísá, ale nikdy nejsem v tak špatném stavu, že bych si nemohl sám dojít do kuchyně a uvařit si čaj. Nemám ani žádné dýchací potíže nebo kašel. Zkrátka samotná nemoc má dost mírný průběh,“ popisuje mladý muž.

Test byl krátký a nepříjemný

Že se skutečně nakazil, mu hygienici potvrdili v pátek 20. března. „Ptali se mě, s kolika lidmi jsem byl v přímém kontaktu. Rovněž mě ujistili, že jakýkoliv přenos v době dřívější než asi čtyři dny před projevem prvních příznaků, byl prakticky nemožný,“ prozrazuje Volek.

Test na koronavirus je prý krátký. „Není ale moc příjemný. Jelikož nemám auto, vyslali za mnou jednotku v sanitce přímo k bytovce. Do bytu přišel člověk v ochranném obleku a samotný test probíhal tak, že mi vsunul vatičku nejdříve do nosu a poté do krku. Tím nabral vzorky a s nimi odešel. Celé to netrvalo déle než pět minut,“ vzpomíná učitel druhého stupně.

Jelikož má u něj nemoc lehký průběh, léčí se doma. „Mé onemocnění nevyžaduje žádné speciální opatření. Chtěl bych ostatní uklidnit, že pokud netrpí nějakými vážnými zdravotními obtížemi, není třeba se této nemoci nějak zvlášť obávat,“ podotýká Volek.

Striktně dodržuji karanténu a hygienu

Žádné speciální léky nedostal. „Nemám ani naordinovanou žádnou konkrétní dietu. Řekli mi, že nemoc odezní sama. Dělám vše pro to, abych se z ní vyléčil, a především, abych nenakazil kohokoliv v mém okolí. Vařím si léčivé čaje, jím zdravě, nepřetěžuji se a striktně dodržuji osobní hygienu a domácí karanténu. Zkrátka k této nemoci přistupuji s respektem, ale jsem zcela vyrovnaný a klidný,“ říká Volek.

„Rozhodně neberu toto onemocnění na lehkou váhu. Plně si uvědomuji, jak závažné následky tato nemoc může mít. Rád bych ale poradil všem případným nakaženým, aby v každém případě zachovali klid. Udržovali se v pohodě, jak fyzicky, tak psychicky, dodržovali pravidelnou osobní hygienu a především zajistili, aby náhodou svým neopatrným jednáním nenakazili někoho dalšího,“ dodává rodák ze Světlé.