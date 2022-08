Ta bydlí v náměšťském domově pro seniory. Mezi její kamarádky zde patří o dvanáct let mladší Františka Pokorná. Je tedy přesně v tom věku, který zmiňují statistici. „Já jsem bývalá učitelka, a když jsem se přistěhovala sem do domova, zjistila jsem, že tu pracuje spousta mých bývalých žáků. To mě moc potěšilo. Jsem vlastně pořád mezi svými,“ uvedla usměvavá seniorka. Ta zároveň doplnila, co vše ráda dělá. „Společně třeba pečeme závin, staráme se o kytičky nebo hrajeme bingo,“ prozradila své oblíbené činnosti.

V náměšťském domově pro seniory žije necelých sto klientů. „A jejich složení opravdu přibližně odpovídá těm statistikám. Žen nad devadesát let tu máme pětadvacet. Kdežto obdobně starých mužů je tu pět. Ale právě zde je příslovečná výjimka potvrzující pravidlo, protože jeden z těchto pánů už oslavil 102 let,“ nastínila ředitelka domova Věra Bařinová.

Podle ní jsou dámy v tomto věku trochu aktivnější než pánové. „Mají zájem toho víc dělat, rády se účastní společných aktivit. Hodně ale záleží třeba i na přístupu klienta v jídle. My je nijak neomezujeme, ať si klidně občas zahřeší. V tomto vysokému věku už je to tak, že co člověku chutná, to mu prospívá,“ uvedla Bařinová.

Její slova potvrzuje i životní styl Josefa Porazila. Právě ten v náměšťském domově nedávno oslavil zmíněná sto dvě léta. Když tento vitální senior vzpomínal na jaře pro Deník na své mládí, zmínil jako své nejoblíbenější jídlo vepřové koleno. „Uzené a tlusté. Jéžišmarjá, to byla dobrota,“ rozplýval se nad svou největší pochoutkou.

Josef Porazil značně přispívá i k číslům, která vede Český statistický úřad o věku mužů. V Náměšti nad Oslavou se totiž pánové dožívají 77,2 let, což je osmý nejvyšší údaj v republice. Na Vysočině jsou na tom ještě o něco lépe muži ve Žďáře nad Sázavou, kteří mají další půlrok k dobru. Tím se zařadili na šesté místo v rámci celého státu.

Skutečnost, že se obyvatelé Náměště dožívají vysokého věku, těší i starostu Vladimíra Měrku. „Těžko říct, čím jsme se dostali tak vysoko. Ale v případě těch žen je to asi tím, že si je zkrátka hýčkáme. To se pak projevuje i na těch číslech. Právě údaje o našich dámách mě potěšily o to více, že já měl vždy radši ženy než chlapy,“ glosoval náměšťský starosta.

Naděje na dožití v Kraji Vysočina

(podle správního obvodu obce s rozšířenou působností)



Bystřice nad Pernštejnem – muži 75,50 let, ženy 81,67 let



Havlíčkův Brod – muži 76,51 let, ženy 82,07 let



Humpolec – muži 75,98 let, ženy 80,77 let



Chotěboř – muži 75,66 let, ženy 82,44 let



Jihlava – muži 76,52 let, ženy 82,12 let



Moravské Budějovice – 75,21 let, ženy 82,38 let



Náměšť nad Oslavou – muži 77,20 let (8. nejvyšší údaj v rámci celé ČR), ženy 83,35 let (3. nejvyšší údaj v rámci celé ČR)



Nové Město na Moravě – muži 76,69 let, ženy 82,63 let



Pacov – muži 75,67 let, ženy 81,55 let



Pelhřimov – muži 75,61 let, ženy 82,52 let



Světlá nad Sázavou – muži 74,93 let, ženy 82,30 let



Telč – muži 75,61 let, ženy 81,95 let



Třebíč – muži 76,58 let, ženy 82,75 let



Velké Meziříčí – muži 75,45 let, ženy 82,08 let



Žďár nad Sázavou – muži 77,69 let (6. nejvyšší údaj v rámci celé ČR), ženy 82,60 let



Nejvyšší hodnoty v rámci celé ČR



Muži – Nové Město nad Metují – 78,37 let

Ženy – Kuřim – 83,61 let