Obec byla uvržena do karantény, všechny příjezdové cesty hlídali policisté. Nákaza se objevila po oslavě Mezinárodního dne žen v kulturním domě, kam ji pravděpodobně podle hygieniků zanesl chalupář z Prahy.

Oslavy MDŽ v Kynicích

V sobotu, skoro přesně po roce, byla obec Kynice stejně tichá jako tenkrát v době izolace. Venku na návsi ani živáčka. Snad jen že tehdy bylo jarní počasí a letos všude ležel sníh. „Já jsem správce kulturního domu, kde se ty oslavy konaly. Bylo tam tenkrát veselo. Slavilo se, pekly se rolády. Nikdo tenkrát netušil, co nás čeká,“ zavzpomínal Petr Hoskovec a popsal, jak karanténu snášela jeho rodina. „Pro mojí matku bylo snad nejhorší, když obcí projelo hasičské auto a hlásilo, že musíme do karantény,“ dodal.

Ani další obyvatelé Kynic na tu dobu nevzpomínají rádi a mluvit o tom nechtěli. „Ne, nemám na rozhovor s vámi čas,“ odpověděla před jedním z domů na návsi sympatická slečna. Ani její sousedka neměla chuť vzpomínat. „Nebudu o tom s vámi mluvit, hned odejděte,“ požádala rázně.

Někdo musel být první

Podle místostarosty Tomáše Francla to před rokem zas tak dramatické nebylo. „Kynice tolik nepoznamenala nařízená izolace, jako to, co se kolem covidu děje dneska," konstatoval Francl.

Teď po roce nemá místostarosta vůbec pocit, že by obec nějak utrpěla. „Někdo musel být první. Tak jsme to zkrátka byli my,“ poznamenal Francl. Jak přiznal, mnohem víc než koronavirová izolace mu tehdy vadilo chování některých lidí. „Všichni ti anonymní pisálci na sociálních sítích. Uráželi, posmívali se. Nejdřív jsem se na to snažil reagovat, ale pak jsem toho nechal. Nemělo to smyl,“ povzdechl si Francl.

Jak dodal, v Kynicích se kvůli izolaci nic špatného nestalo. „Nikdo k nám nesměl, nic nám nechybělo, zásobení jsme byli, měli jsme svatý klid. Všichni to přežili. Teď je to mnohem horší, když slyšíme kolik lidí s covidem zemřelo,“ poznamenal.

Šest nakažených

Krátká rekapitulace. Tři nakažené ženy a jeden muž 7. března navštívili akci k mezinárodnímu dni žen. Nákaza byla tady. „Nemocnými jsou příbuzní muž a žena a dvě ženy, které jsou také příbuzné,“ řekla tenkrát Alena Dvořáková, ředitelka protiepidemického odboru z krajské hygienické stanice. Hygienici se rozhodli 16. března Kynice uzavřít a obyvatele otestovat. Pozitivní testy na koronavirus mělo šest lidí z jednačtyřiceti, kteří v obci bydlí.

Přísná karanténa obec uzavřela. Lidé ji nemohli opustit a nesměli se vydat mimo místo jejich trvalého pobytu, a to po dobu minimálně čtrnácti dnů.

Na dodržování opatření dohlíželi i policisté v ochranných pomůckách, kteří před Kynicemi odkláněli dopravu. „Hlídky máme na pěti stanovištích. Stojíme na příjezdech do obce a otáčíme řidiče, kteří by tudy chtěli projet,“ sdělila tehdy policejní mluvčí Dana Čírtková. Život v obci se vrátil k normálu až prvního dubna.

V současné době je v Kynicích klid. Státní, koronavirová mapa ukazuje, že v obci je aktuálně jen jeden člověk pozitivní.