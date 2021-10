Nominace alejí z Vysočiny do soutěže končí. Lidé ještě mají šanci tu svou poslat

Lidé na Vysočině mají poslední šanci přihlásit své oblíbené stromořadí do soutěže Alej roku. Nominace je možné posílat už jen do úterý 26. října do dvanácti hodin hodin. „Času příliš nezbývá, proto s nominací aleje nemeškejte. Podělte se o klenoty naší nádherné krajiny. Třeba zvítězí právě ta vaše,” vyzývá Klára Ondrigová ze spolku Arnika, který soutěž pořádá.

Jako nejhezčí alej na Vysočině zvolili lidé Valchovskou cestu u Počátek i v roce 2017. | Foto: Eva Přechová

Z Vysočiny je v celostátní soutěži zatím nominováno šest alejí. Bolešovská, Kališťská, Dědkovská, alej na Fryšku a stromořadí mezi Pacovem a Zhořcem a Číhoští a Zdeslavicemi. Začátkem listopadu odstartuje celonárodní hlasování. To potrvá do 7. ledna. Jedenáctou Alej roku i nejkrásnější stromořadí v jednotlivých krajích bude vyhlášeno koncem ledna příštího roku.