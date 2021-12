Novoměstské náměstí září letos ještě více vánočně, podívejte se

Nové Město na Moravě – Je to jak z pohádky, moc se to povedlo. Jen škoda, že u slavnostního rozsvícení chybělo to obdivné jéééé, komentují vánočně rozzářené Vratislavovo náměstí obyvatelé Nového Města na Moravě.

V Novém Městě na moravě přidali další vánoční výzdobu. Vratislavovo náměstí tak jen září. | Foto: Poskytl Pavel Kvíčala

„Letos máme jednu novinku, osvětlené jsou i borovice rostoucí po straně náměstí,“ řekl novoměstský starosta Michal Šmarda. Slavnostní rozsvícení se konalo, stejně jako v jiných městech Vysočiny, bez účasti veřejnosti. „Nemohli jsme se sejít jako obvykle. Byla to škoda, měli jsme připravený moc hezký program. Ale sváteční slovo si lidé mohli poslechnout na sociálních sítích města nebo v městském rozhlase,“ popsal Michal Šmarda. Řidiči v Novém Městě špatně parkují. Naučit je to má kvíz Ani letos na náměstí nechybí zvonička štěstí. Na jejím zábradlí je i tentokrát připevněná pokladnička. „Tam mohou lidé přispět našemu Nadačnímu fondu,“ vysvětlil, kam vybrané peníze půjdou, novoměstský starosta.