Nově začne v prostorách, kde denně proudí stovky lidí, využívat radnice. „ Chceme jej začít využívat pro informování občanů, například o tom, jak probíhala a probíhá revitalizace Karlova náměstí. Můžeme tam také umístit některé modely, které vlastníme, například by tam mohl být model věže kostelu svatého Martina. Zkrátka aby to místo bylo reprezentativní,“ doplnil starosta.

Doposud byly v průchodu umístěné vitríny, ve kterých se lidem prezentovaly místní školy a spolky. Jenže ty už byly zastaralé. „Myslím, že za ty roky se prezentace posunula zcela jiným směrem. Některé z vitrín byly v neměnném stavu mnoho let. Proto jsme se rozhodli pro jejich zrušení,“ okomentoval starosta města Pavel Pacal.

Využívaná spojka v centru města zůstane až do konce listopadu je uzavřená. Je to z důvodu nutných stavebních prací v rámci kompletní rekonstrukce. Na jejím konci místo dostane nový důstojnější vzhled a začne fungovat i jako minimuzeum.

Radost z toho nemám, to víte v mém věku už vážím každý krok. Naštěstí cesta kolem Septiku není o tolik delší a třeba tam opravdu pak vystaví něco zajímavého. Tak reagovala na uzavření průchodu z Karlova na Komenského náměstí důchodkyně Anna Vodičková.

