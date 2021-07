Jak se vám žije ve Velkém Beranově?

Teď je to daleko klidnější, než to bylo. Otevřel se obchvat, provoz je tu minimální.

Už se začíná i život vracet do starých kolejí. Plánujeme na 24. a 25. července pouť. Budou tu pouťové atrakce, fotbalisté přichystají v sobotu na hřišti aktivity pro děti, chovatelé budou mít výstavu, budou tu zábavy. Snad už se to konečně dostává do normálu.

Obchvat je nepochybně přínosem, přinesl ale i nějaká negativa?



Ty kladné aspekty určitě převažují. Máme tu dva obchody a tam se trochu snížil prodej, ale bezpečnost u školy i po vsi je výborná. Doprava se výrazně snížila.

Jak fungují spolky ve Velkém Beranově? Nyní bude Vítání léta, pak Indiánská stezka, chystá se příměstský tábor. Vrací se spolkový život?

Určitě. Hasiči, fotbalisté i škola pořádají akce, konečně začínáme žít normálně. Na Nových Domkách chystají akci rybáři, budeme dělat další akci i na konci prázdnin, jestli to všechno klapne.

Zaměřujete se tedy jen na děti? Nebo budou i nějaké akce pro dospělé?

Zatím bude většina pro děti. Pouťové akce budou i pro dospělé, třeba výstavy chovatelů nebo zábavy. Snažíme se nějakým způsobem myslet na všechny. V listopadu bychom pak chtěli udělat i setkání seniorů, které plánujeme a když se nic špatného nestane, všichni se setkají.

VELKÝ BERANOV



- počet obyvatel: 1300.

- první písemná zmínka: před rokem 1221.



Tip na výlet:



Po cyklostezce na koupaliště do Luk nad Jihlavou.

Pod místním částí Velkého Beranova zvané Bradlo vede oblíbená cyklostezka z krajské Jihlavy do Luk nad Jihlavou. Je obousměrná a je součástí cyklotrasy Jihlava – rakouský Raabs. Trasa vede podél řeky Jihlavy, chatovou oblastí a je dlouhá zhruba 12 kilometrů. Vhodná je i pro rodiny s dětmi. V létě je možné se dojet vykoupat na koupaliště do Luk nad Jihlavou.



Šikovné kuchařky ve školní jídelně



Kolektiv kuchařů a kuchařek ze Základní a mateřské školy ve Velkém Beranově je velice úspěšný v gastronomických soutěžích. Škola v minulosti opakovaně uspěla v soutěži o Nejlepší školní oběd. V roce 2015 škola skončila na druhém místě se svým pečeným králíkem v marinádě s paprikou a šťouchanými brambory. V roce 2016 se umístili rovněž na druhém místě a do finále se probojovali i v dalších letech.