„Mí rodiče na vesnici také mají svoje políčko. Je to sice dřina, ale mají brambory zdravé a chutné. A to nejen pro sebe, ale i pro nás. Pomáháme jim. Hlavně s vybíráním,“ usmál se Milan Koutecký z Nového Města na Moravě.

Brambory se sbírají pěkně postaru – ručně. Ze země je dostane takzvaný „čert“ zapřažený za traktorem. „Je to neustálé zohýbání. Chodíme s kyblíky, do kterých brambory sbíráme. Hned na poli je třídíme na velké a malé. Je to v podstatě společenská událost. Sejdeme se celá rodina, poklábosíme, a přitom uděláme kus práce,“ popsal Koutecký.