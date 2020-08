V Jaroměřicích se zcela zaplnilo koryto v zámecké zahradě, jsou tam podmáčené trávníky v parku. Voda zaplavila i kurty na okraji města. Plný je i Štěpánovický potok, jindy skoro vyschlý. Ostatně zrovna Jaroměřicko patřilo ještě na jaře mezi nejsušší oblasti v republice.

V Příštpu situaci sledovali se stoickým klidem. „Myslíme si, že to už bude v pohodě, pomalu je déšť méně intenzivní. Máme i nový silniční most, který nebrání průtoku,“ poznamenal tamní starosta Antonín Vítámvás okolo desáté hodiny dopoledne.

Voda se vlila to míst, kde stavaři opravují opěrnou zeď silnice z Příštpa do Jaroměřic. Je to hned u splavu vedle lomu Královce. Louky poblíž jsou částečně zaplavené.