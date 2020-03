K šicímu stroji teď usedla například učitelka výtvarné výchovy Irena Dandová Krejčová z Bořetína na Pelhřimovsku. „Šít roušky pro potřebné byl nápad, který se pěkně rozjel. Šijeme roušky pro prodavačky, policisty, pošťačky, sestry do nemocnice a další. V pondělí jsme jich ušili celkem 180 a pokračujeme dál. Na Facebooku jsme navíc založili skupinu Roušky lidem, kde se navzájem podporujeme, informujeme a také si sdělujeme různé zkušenosti a tipy, jak roušky šít,“ řekla maminka dvou dětí.

Ochranné roušky pro obyvatele, ale třeba i pro zaměstnance místního obchodu a pošty šijí dobrovolníci v Havlíčkově Borové. Akci organizuje tamní spolek TrojHáček. „Naši dobrovolníci mají plné ruce práce, zájem je velký,“ potvrdila za spolek Jana Pavlasová. Roušky budou k dispozici na úřadě městyse, dostanou je také zaměstnanci místního obchodu, pošty a další potřební.

Pro deset kilometrů prádlové gumy musel v úterý do Krucemburku na Havlíčkobrodsku zajet starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Potřebovali jsme ji na roušky. Šijí je tu skoro všichni. Zapojila se například zaměstnankyně Centra Zdislava, protože stejně nemůžeme provozovat denní stacionář. A přidali se i další, zaměstnanci novoměstských kulturních zařízení a dobrovolníci,“ vysvětlil starosta. Ochrannými rouškami od novoměstských švadlenek už byli vybaveni policisté, strážníci i zaměstnanci městského úřadu. „Nějaké roušky jsme dali také prodavačkám do obchodů. A rozvezli jsme je i do některých firem,“ řekl Šmarda.

Tisíc roušek pro domov důchodců v Náměšti

Na sociálních sítích koluje i výzva, ať se lidé pokusí vyrobit dohromady tisíc bavlněných roušek pro domov důchodců v Náměšti nad Oslavou. Na Facebooku už lidé reagují vstřícně, šijí, nebo se chystají šít či zajistit někoho, kdo to umí. Jiní nabízejí aspoň bavlněný materiál.

Dobrovolníky především na šití ochranných roušek hledá i město Přibyslav. Potřebný materiál si mohou zájemci vyzvednout v budově kulturního zařízení. Na stejném místě mohou dobrovolníci hotové roušky odevzdávat.

Přiložit ruku k dílu se rozhodli i klienti Domova pro seniory v Pelhřimově, kteří se řídí heslem Chráním tě, prosím chraň i ty mě. „Každý půlden se do akce zapojuje do sedmi klientů. Během pondělí a úterý jsme ušili celkem šedesát roušek a sto jich máme rozpracovaných. Roušky zatím zajišťujeme pro zaměstnance domova, zájem je ale i mezi klienty,“ zmínila Adéla Příhodová z pelhřimovského domova.

Ideálně tak sto padesát roušek by potřebovali i pracovníci Oblastní charity Pelhřimov. „Když je budou nosit všichni, určitě to má smysl,“ poznamenala Dominika Dufková z Oblastní charity Pelhřimov. Pár nabídek od dobrovolníku už se jim v pelhřimovské charitě sešlo. „Mám velkou radost z lidí, kteří se na nás obracejí s nabídkou pomoci. Příjemně mě překvapuje, kolik lidí v téhle situaci myslí na druhé,“ usmála se Dufková.