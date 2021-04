/VIDEO, FOTO/ Co láká návštěvníky do Obyčtova na Žďársku? Rodiny s dětmi tam míří za další z betonových soch žďárského umělce Michala Olšiaka. Obří želva stojí v místním parčíku. A na kopci nad ní se vypíná další obyčtovská rarita. Kostel navržený geniálním barokním architektem.

Památkově chráněný svatostánek v Obyčtově, jehož půdorys je zformovaný do tvaru želvy, navrhl na popud opata Velmluvy Jan Blažej Santini Aichl. Obří betonová želva je umístěna v parku u řeky. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Památkově chráněný svatostánek v Obyčtově, jehož půdorys je zformovaný do tvaru želvy, navrhl na popud opata Velmluvy Jan Blažej Santini Aichl. „Želva je ochránkyní místních obyvatel. Traduje se, že když šli muži do války, vždycky se všichni do jednoho vrátili. Želva je ochránila,“ připomenul místostarosta Obyčtova Jaroslav Juda.