Pivní etikety sbíral ještě před koupí domu. Celkem se mu jich podařilo získat přes pětačtyřicet tisíc z více než sto padesáti zemí. Mezi nejexotičtější úlovky patří kousky z Nepálu, Kolumbie, Srí Lanky či Iráku. Řezáč přiznává, že se sbíráním jen tak neskončí. „Není to tak, že jich budu míst sto tisíc a budu spokojený. Ročně totiž přibydou tisíce nových samolepek. Takhle to žel u nás bláznů sběratelů nefunguje,“ přiznává s úsměvem.

Přestože se to vždycky nepodaří, snaží se ochutnávat piva, od kterých pivní polep má. „Vyzkoušel jsem rýžové pivo z Číny. Pil jsem pivo z Mexika. Na dně byla chilli paprička, takže to bylo ostré. Ochutnal jsem i grónské a japonské pivo. Chci si udělat obrázek o tom, co kde pijí. Jen se k tomu člověk nedostává úplně snadno,“ vypráví Řezáč.

Sám si také nechává pivo vařit. Pro to si vášnivý sběratel vybral pivovar z Hodonína. Zná se totiž dobře s majitelem. „Měl jsem představu o hořkosti, barvě, chmelu, sladu a síle. Na zkoušku to uvařil a povedlo se. Jde o patnáctku IPA. Ten recept nyní používá jako sváteční pivo na Vánoce i Velikonoce,“ popisuje, jak se zrodilo jeho vlastní pivo.

Ročně odhadem vypije přes tři sta padesát litrů piva. Jedním dechem dodává, že jde spíše o degustaci. „Pokud to jde, snažím se ochutnávat a zjišťovat, kam se to posouvá,“ vysvětluje. Jeho nejoblíbenější pivo je z ovesných vloček. „Je o NEIPA. Vyznačuje se hořkostí a kalností. Před třemi lety se to v tuzemsku nedalo pít. Naštěstí se to už pivovary naučily. Teď je to špička,“ pochvaluje si změnu.

Kromě etiket dříve sbíral také pivní tácky. Těch vlastnil přes deset tisíc. Nakonec je však rozprodal a rozdal. „Už jsem to neměl kam dávat. Zabíralo to příliš místa. Ale sbírám ještě sodovkové lahve. Považuji se za vysočinského patriota, takže tady jsem se soustředil na blízké okolí. Něco mám z Jemnice, něco Telče či Moravských Budějovic. Je toho víc,“ dodává vášnivý sběratel z Vysočiny.

Pavel Řezáč



V Jemnici má pivotéku.



Podařilo se mu nasbírat přes pětačtyřicet tisíc etiket.



Pivní samolepky má ze sto padesáti šesti zemí.



Koníčku se věnuje ve svém volném čase.



Pracuje v Třebíči ve strojírně.